القوى العاملة تحدد أيام الدفعة الثانية لمنحة الـ500 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة مواعيد صرف الدفعة الثانية لمنحة الـ500 جنيه المقررة للعمالة غير المنتظمة المستحقة والمتضررة من وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن الصرف سيبدأ يوم 11 مايو الجاري ويستمر حتى يوم 18 من الشهر ذاته، على أن يصل لكل مستحق رسالة نصية من 2030 على رقم التليفون المحمول الشخصي المسجل قبل يوم الصرف ب 24 ساعة.

وبدأت عملية صرف المرحلة الأولى من منحة الـ500 جنيه خلال الفترة من 13 وحتى 16 أبريل الماضي، أعقبها استكمال لمرحلة الصرف اعتبارا من يوم 26 إبريل الماضي وتستمر حتى 10 مايو الجاري بفروع البنك الزراعي المصري.

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وتوقف الصرف في فروع مكاتب البريد خلال الفترة من 1 وحتى 10 مايو الجاري نظرا لتزامن صرف المعاشات وعدم حدوث زحام حرصاوعلى سلامة الجميع، على أن يستأنف مرة أخرى من يوم 11 إلى 14 من الشهر ذاته، بموجب الرسالة النصية المرسلة لكل عامل مستحق، والبطاقة الشخصية.

وتابعت الوزارة: "اطمنوا الصرف في المواعيد المذكورة أعلاه، وفقا لقرار اللجنة الوزارية التي تضم في عضويتها وزارات القوى العاملة، والتخطيط، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات الأخرى المعنية".

ونفت وزارة القوى العاملة تحديد أرقام أخرى للاستعلام استحقاق منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، مؤكدة أنه ليس هناك غير رقم الخط الساخن 142 الذي حددته وزارة الاتصالات في وقت سابق.