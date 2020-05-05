توفر 100 ألف فرصة عمل.. وزير الإسكان: قرارات وزارية لاعتماد التصميم العمراني لـ25 مشروعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن هناك عددًا من الإنجازات التي حققها قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الربع الأول من العام الحالي 2020، موضحًا أن القطاع يُعد حجر الزاوية والموجه الرئيسي للتخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية بجميع المجالات بالمدن الجديدة.

وأضاف الجزار، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن القطاع أسهم في استصدار قرارات وزارية لاعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لعدد (25) مشروعًا بأنشطة عمرانية متكاملة وخدمات استثمارية ستُقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 2535 فدانًا، في 11 مدينة جديدة، مؤكدًا أن تلك المشروعات تسهم في ضخ استثمارات بالسوق المحلية تزيد على 100 مليار جنيه، كما ستعمل على توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعمل على زيادة وتيرة التنمية بالمدن الجديدة.

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وأوضحت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أنه تم استصدار 15 قرارًا وزاريًّا لمشروعات في 6 مدن جديدة، ضمن مدن الجيل الرابع؛ وهي (حدائق أكتوبر- العاصمة الإدارية الجديدة- المنصورة الجديدة- أسوان الجديدة- ناصر "غرب أسيوط"- امتداد الشيخ زايد)، وستقام تلك المشروعات على مساحة إجمالية تبلغ نحو 1130 فدانًا، وتشمل (مشروعًا عمرانيًّا متكاملًا، ومشروعًا تعليميًّا "مدارس" بمدينة حدائق أكتوبر- 6 مشروعات عمرانية متكاملة وخدمية بالعاصمة الإدارية الجديدة- مشروعين عمرانيين، وجامعة بمدينة المنصورة الجديدة- مشروعًا عمرانيًّا متكاملًا بمدينة ناصر الجديدة- مشروعين عمرانيين بامتداد مدينة الشيخ زايد- مشروعًا تجاريًّا إداريًّا ترفيهيًّا بمدينة أسوان الجديدة)، وتمثل تلك المشروعات نحو 45% من مساحة المشروعات الصادر بشأنها القرارات الوزارية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم أيضًا اعتماد العديد من المشروعات ببعض مدن الجيل الرابع الأخرى؛ مثل مشروعات عمرانية بمدن (العلمين الجديدة- 6 أكتوبر الجديدة- أرض خلف كارفور "صوارى")، وليصبح إجمالي المشروعات المعتمدة بمدن الجيل الرابع من عام 2018 حتى الربع الأول من العام الجاري (98) مشروعًا، بإجمالي مساحة 15615 فدانًا، مؤكدًا أن تنفيذ تلك المشروعات يُعد نجاحًا كبيرًا حققته مدن الجيل الرابع حديثة النشأة، في جذب الاستثمارات، خلال فترة زمنية قصيرة، كما ستسهم تلك المشروعات في تنمية تلك المدن الجديدة.

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم خلال الربع الأول من العام الجاري، استصدار 4 قرارات وزارية باعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لمدن (ملوى الجديدة- الفشن الجديدة- أكتوبر الجديدة- توسعات قنا الجديدة)، بالإضافة إلى اعتماد المخططات التفصيلية لمناطق (الامتداد العمراني لمدينة طيبة الجديدة- الحي اللاتينى بمدينة العلمين الجديدة)، وذلك بمساحة إجمالية نحو 122425 فدانًا، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار جهود قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة؛ لاعتماد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن الجديدة، والتي تأتي لترجمة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمع العمراني، ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.