القابضة لمياه الشرب تطلق صفحتها الرسمية على الفيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إطلاق صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " في إطار فتح قنوات اتصال مستمرة مع المواطنين لاطلاعهم على آخر التطورات والمستجدات والموضوعات التي تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتفاعل المستمر مع المواطنين لتحقيق الاتصال في اتجاهين والتعرف على آراء المواطنين ومقترحاتهم ، والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط https://www.facebook.com/HCWWeg

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أنه يتم نشر الأخبار والبيانات المهمة، وتسليط الضوء علي أحدث المستجدات والتطورات عبر صفحتها لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، إنطلاقا من رؤية ورسالة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في الوصول إلى مستوى الصناعة العالمية في إدارة شركات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر.

وأشارت الشركة إلى نشر وتحديث المعلومات الخاصة باستخدامات المياه، وقياسات معدلات الاستهلاك للاستخدامات اليومية، ورسائل للتوعية بأهمية قيمة المياه وترشيد الاستهلاك وكيفية الحافظ عليها، مع ضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وتوجيه رسائل توعوية لمختلف الفئات العمرية.