مصر | ضبط 3 أشخاص لاتجارهم في المواد المخدرة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر ضبط 3 أشخاص لاتجارهم في المواد المخدرة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الفودو "وزنت 1 كيلو جرام"، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض "مطواة" ).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهما والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

كما تمكنت من ضبط أحد الأشخاص (له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجده بمنطقة سكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 245 جرام"، مبلغ مالى، هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وضبط القائمين عليها.

اقرأ أيضا...

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخص، لاستيلائه على أكثر من 2 مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية، بسوهاج.

Advertisements

بداية الواقعة، تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 4 مواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت التحريات الفرع صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية، والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (2،150،000 - اثنين مليون ومائة وخمسون ألف جنيه مصرى) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى بالمخالفة للقـانــون، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى إسترداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.