أخبار مصر | برلماني: قرارات السيسي جاءت حكيمة وعاجلة لدفع عجلة الإنتاج

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر برلماني: قرارات السيسي جاءت حكيمة وعاجلة لدفع عجلة الإنتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي أظهر حرصا بالغا منذ بداية أزمة كورونا على دعم العمال بتشريعات وإجراءات خفضت من فرص تضرر العمالة والقطاع الخاص حتى لا يكون هناك فرصة للتفكير في تسريح العمال أو تشريدهم.

وأضاف متولي في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس كان حريصًا منذ بداية الأزمة على دعم العمالة غير المنتظمة وهم الأكثر تضررًا جراء هذا الفيروس، وذلك بتخصيص منحة بقيمة 500 جنيه لمدة 3 شهور، هذا بجانب صرف الدفعة الأولى من إعانات الطوارئ للعاملين من قطاع السياحة وتصل إلى 57 مليونا و217 ألفًا و523 جنيها، لنحو 48 ألفا و968 عاملًا يعملون فى 205 منشآت متضررة من فيروس "كورونا" المستجد، ويصل عددهم الإجمالي إلى 900 ألف.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تُعد من أوائل دول العالم التي التي اتخذت تدابير احترازية للحفاظ على العمال وأصحاب الأعمال؛ ما يؤكد أن القيادة السياسية تعمل وتحرص على مصلحة العمال والموظفين وتتعامل بكل إنسانية معهم؛ عكس دول كثيرة اضطرت لتخفيض أجور العمال بل وتخفيض العمالة نفسها، كما أن الرئيس السيسي كان حريصا على سير عجلة التنمية دون المخاطرة بصحة عمال مصر، حيث توجه بنفسه لمواقع العمل ليتأكد من تطبيق العمال الاجراءات الاحترازية.

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.

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وأشار إلى تسجيل 348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 6813 حالة من ضمنهم 1632 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و436 حالة وفاة.

وفي إطار التواصل المستمر مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس الاثنين، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 17 مستشفى للعزل، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرض، وتوفير كافة الاحتياجات، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وأشادت وزيرة الصحة بآداء الأطقم الطبية بمستشفيات العزل لما يقدمونه من خدمات طبية مميزة للمرضى بكفاءة عالية، كما وجهت مديري المستشفيات بتوفير قاعدة بيانات إلكترونية محدثة لمتابعة وتسجيل بيانات المرضى منذ دخولهم إلى المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة لهم ومتابعة حالتهم الصحية حتى خروجهم.

وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بالشكر لوزيرة الصحة لسرعة استجابتها وتلبية كافة احتياجاتهم، وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لهم.