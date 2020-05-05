أخبار مصر | "الوفد" يطالب المنشآت السياحية بالالتزام بإجراءات الدولة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الوفد" يطالب المنشآت السياحية بالالتزام بإجراءات الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت أمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد لشؤون السياحة، رئيس اللجنة النوعية للسياحة، جميع المنشآت السياحية، بضرورة الالتزام بإجراءات الدولة وإرشاداتها بشأن عودة السياحة في مصر، في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ـ 19 الذي ضرب العالم.

وأكدت "رمزي" أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على المواطن المصري، باعتباره الثروة الكبيرة للوطن، مشيرة إلى قيام الحكومة بإجراءات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، فكانت منحة العمالة غير المنتظمة، وصندوق طوارئ دعم العاملين في القطاع السياحي بسبب توقف النشاط في الأيام الماضية.

وأشارت إلى أن هناك جهودًا أخرى مبذولة مثل حملات التوعية بأهمية اتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية في مكافحة المرض، وكذلك جهود وزارة الصحة، وتعاون الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني مع الدولة ومساندتها في مواجهة الوباء.

وشددت مساعد رئيس حزب الوفد، على ضرورة أن يعمل الجميع على أن تستعيد مصر ويستعيد قطاع السياحة عافيته، حتى تعود مصر إلى مكانتها كالمقصد السياحي الآمن الأول في العالم، يتجه نحو قبلته ليس أهله فقط ولا الشعوب المجاورة ولكن العالم كله، فور الانتهاء من هذه الأزمة.

وكانت قد أقرت الحكومة المصرية في اجتماع مجلس الوزراء، الأحد الماضي، عددًا من اللوائح الجديدة لصناعة السياحة وبروتوكولات الفنادق، حيث ستبدأ المنتجعات السياحية باستقبال المسافرين المحليين فقط مع تطبيق الإجراءات الصحية الإضافية حتى نهاية مايو.

وتتضمن اللوائح الخضوع لعدد من الإجراءات الاحترازية للعاملين والسائحين، أهمها إجراء الفحص الطبي، وتركيب بوابات التعقيم على المداخل والمخارج، وحظر الشيشة والبوفيه، والتعامل في المطاعم بالمسافات الآمنة المقررة، وغيرها من الإجراءات المشددة، حفاظًا على السائحين من خطر كورونا.

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 6813 حالة من ضمنهم 1632 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و436 حالة وفاة.

وفي إطار التواصل المستمر مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس الاثنين، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 17 مستشفى للعزل، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرض، وتوفير كافة الاحتياجات، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وأشادت وزيرة الصحة بآداء الأطقم الطبية بمستشفيات العزل لما يقدمونه من خدمات طبية مميزة للمرضى بكفاءة عالية، كما وجهت مديري المستشفيات بتوفير قاعدة بيانات إلكترونية محدثة لمتابعة وتسجيل بيانات المرضى منذ دخولهم إلى المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة لهم ومتابعة حالتهم الصحية حتى خروجهم.

وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بالشكر لوزيرة الصحة لسرعة استجابتها وتلبية كافة احتياجاتهم، وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لهم.