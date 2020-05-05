أخبار مصر | بنك القاهرة يرعى مبادرة جديدة للتوعية من كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر بنك القاهرة يرعى مبادرة جديدة للتوعية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك بنك القاهرة فى رعاية مبادرة "متطوعى شباب مصر" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، إيمانًا من البنك بأهمية الوقاية من الفيروس بإعتبارها خير من العلاج.

وتقوم فكرة المبادرة على إطلاق حملة مكثفة بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية للتوعية من انتشار فيروس كورونا والتعريف بطرق الوقاية.

وأشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بحرص الشباب على المشاركة فى فعاليات الحملة، والتزامهم التام بإجراءات الوقاية، مؤكدًا التزام الوزارة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

يأتي ذلك انطلاقا من حرصها على الحفاظ على صحة الشباب والمواطنين، التعاون مع مختلف الجهات من أجل توعية المواطنين بالفيروس المستجد وطرق الوقاية منه وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وارتكازًا على قرارات الحكومة المصرية لمواجهة انتشار وتداعيات فيروس كورونا.

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وأوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للبنك أن مشاركة بنك القاهرة فى المبادرة تأتى إدراكًا بأهمية حملات التوعية بين المواطنين فى الحد من معدلات انتشار فيروس كورونا لما لها من تأثير فعال، حيث تنطلق المبادرة داخل محطات مترو الأنفاق والبالغة نحو 68 محطة بكافة خطوطه ومحطة سكك حديد مصر لتوعية المواطنين بأهمية الحد من الزحام واتباع الإحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية والتى أثبتت الدراسات فاعليتها فى الحد من انتشار الفيروس.

ويحرص بنك القاهرة على مساندة ودعم جهود وزارة الشباب لما تسهم به من جهود متواصلة لتمكين الشباب على كافة المستويات، هذا وقد تم إختيار محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية بإعتبارهم مصدرًا للخطر ونشر الفيروس فى حالة التزاحم، حيث يتواجد متطوعين في كل محطة مترو خلال فترة الذروة من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا بإجمالى 136 شاب وفتاة خلال إتخاذ كافة التدابير لحمايتهم وسلامتهم من العدوي.

وكانت أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن خطة الفعاليات الثقافية والفنية، خلال شهر رمضان المبارك، والتى تأتى ضمن استراتيجية الوزارة بإبراز دور الإبداع فى بناء الانسان وتنمية الوعى، وتشمل أنشطة متنوعة يتم تنفيذها on line، على الموقع الرسمى للوزارة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة حرصت فى خطتها على ضرورة استمرار الرسالة التنويرية لها، وانتقاء الفعاليات التى تهدف إلى الحفاظ على الهوية وتنمية الوعى وتبرز دور الإبداع فى بناء الانسان، بما يتناسب مع أجواء الشهر المعظم، والإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.