أخبار مصر | هيئة الرعاية الصحية: مستشفياتنا ببورسعيد لم تتأثر بأزمة كورونا وقدمنا الخدمات لأكثر من 54 ألف مواطن بالمحافظة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر هيئة الرعاية الصحية: مستشفياتنا ببورسعيد لم تتأثر بأزمة كورونا وقدمنا الخدمات لأكثر من 54 ألف مواطن بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل عن تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 54 ألف مواطن من المرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل والمسجلين بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، منذ بداية ظهور فيروس كورونا في مصر وحتى الآن.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أنه منذ 15 مارس وحتى نهاية إبريل الماضي، تم تقديم الخدمات الطبية لـ 19ألف و637 مريض بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات التابعة للهيئة ببورسعيد، وتم إجراء 9آلاف و263 جلسة غسيل كلوي لمرضى الغسيل الكلوي، وأيضا تقديم خدمات الأشعة لأكثر من 9آلاف و56 مريض، وعمل فحوصات معملية لأكثر من 15ألف متردد، إلى جانب عمل جلسات الكيماوي لأكثر من 524 حالة من مرضى الأورام.

وأضافت هيئة الرعاية الصحية أنه تم إجراء عمليات جراحية متعددة خلال نفس الفترة، لـ 1176 مريض داخل مستشفيات للهيئة ببورسعيد، شملت 464 عملية جراحية كبرى ومتوسطة، 534 عملية صغرى وجراحات بسيطة، إضافة إلى 13 عملية جراحية متقدمة، و4 عمليات ذات الطابع الخاص التي تتطلب مهارة جراحية خاصة لإجراؤها، و161 عملية متقدمة ذات المهارة الخاصة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، أن الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، تعمل بكامل طاقتها منذ بداية ظهور الفيروس وحتى الآن، ولم تتوقف لحظة واحدة في تقديم كافة الخدمات للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، الذين يقدر عددهم بحوالي ٦٠٠ألف منتفع، مشيرًا إلى استمرار كافة الجهود لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، والحصول على ما يلزمهم من الخدمات الصحية الآمنة ذات الجودة العالية عند الحاجة، دون معاناة لدفع تكاليف الخدمات الصحية.

ووجه الدكتور أحمد السبكي الشكر لكل الأطقم الطبية والإدارية العاملة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، على ما يبذلونه من جهد في سبيل خدمة المرضى والوصول إلى أحسن النتائج، واعدًا إياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة لرقي وتطوير المنظومة،متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح والإذدهار.

Advertisements

ولفت السبكي إلى أنه منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية في إطار خطط الدولة لمواجهة الفيروس، والتي اتسقت مع توجيهات القيادة السياسية بمواجهة الوباء، والحفاظ على المنتفعين والفريق الطبي من أي تفشيات وبائية محتملة، والحفاظ أيضًا على بيئة الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد خالية من عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث تم تفعيل خدمة الحجز للكشف بالوحدات والمراكز الصحية عبر الاتصال بالخط الساخن 15344، وتسليم الأدوية إلى أصحاب الأمراض المزمنة مجانًا محل سكنهم، وذلك منعًا للتكدس وتقليل الإزدحام داخل تلك المنشآت الصحية؛ حرصًا على سلامة المرضى وأمانًا لهم.

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية: تم استحداث آليات إلكترونية طبية لتقديم الخدمات الصحية للمرضى عن بُعد، من خلال إطلاق خدمة تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد عبر أرقام (0663257999 & 0663257444)، وكذلك إنشاء غرفة الفرز الإلكتروني لتقييم الحالة الصحية للمريض من داخل منزله.

واستكمل السبكى: تم إقامة خيام طبية بمداخل المستشفيات كحائط صد وخط دفاع أولي، عن طريق توقيع الكشف المبدئي على المرضى المنتفعين قبل دخولهم إلى المستشفى، والتأكد من عدم مخالطة المريض لأي حالات مشتبه إصابتها بالفيروس، وذلك لحماية الفريق الطبي والمنشأة الصحية من انتقال أي عدوى إليهم عبر المنتفعين، بالإضافة إلى توعية كافة المترددين على مستشفيات الهيئة بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".



وشدد السبكي على أن هيئة الرعاية الصحية وكل العامليين بها يضعون مصلحة الوطن فوق أي اعتبار في المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد نتيجة فيروس كورونا، مؤكدا أن توجيهات القيادة السياسية كانت حاسمة فيما يتعلق بضرورة عدم تأثر الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بأي ظروف وهو ما قامت به هيئة الرعاية الصحية مع ضمان حماية مقدمي الخدمة الطبية وفقا لأفضل البروتوكولات في العالم المطبقة في هذا الإطار.