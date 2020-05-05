أخبار مصر | النقل والبترول يبحثان تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد "قنا - سفاجا - أبو طرطور"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر النقل والبترول يبحثان تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد "قنا - سفاجا - أبو طرطور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، آخر المستجدات الخاصة بمشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد "قنا سفاجا أبو طرطور"، وذلك بحضور قيادات الوزارتين.

واستعرض الوزيران كل ما يتعلق بعمل دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع والتي من المخطط الانتهاء منها في نهاية مايو الحالي.

وكذلك استعرضا نموذج التمويل الخاص بالمشروع وآلية إنشاء الشركة التي ستدير المشروع بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تطويروإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية خاصة في ضوء تعديل قانون السكة الحديد، والذي سمح للهيئة التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية.

Advertisements

وأكد وزير النقل، أن إعادة إحياء وتطوير هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبي، والمساهمة في نقل خام الفوسفات، ويساهم بشكل إيجابي في تنمية الوادي الجديد وإنعاش حركة السياحة بين الأقصر والغردقة، حيث يتضمن المشروع إنشاء خط جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول 60 كم، لتشغيل قطارات للركاب لخدمة السياحة بين الأقصر والغردقة مع تعديل المنحنيات بالخط الحالي.

من جانبه، أشاد المهندس طارق الملا بالتعاون المثمر بين وزارتى البترول والثروة المعدنية والنقل، وأكد أن مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكه حديد «أبوطرطور- قنا- سفاجا- الغردقة» هو مشروع استراتيجى ويخدم صناعة التعدين ونقل الركاب ويسهم مساهمة إيجابية في تنمية الوادى الجديد والمحافظات التي يمر بها خط السكة الحديد، بالإضافة إلى مساهمته الإيجابية لمصنع إنتاج حامض الفوسفوريك بأبوطرطور والمشروعات التكميلية الأخرى بالمنطقة، وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عمل لجنة مشتركة لسرعة وضع المشروع حيز التنفيذ.



جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تكون الطاقة التشغيلية لنقل البضائع بالخط تبدأ بنقل 2.6 مليون طن سنويًا، ويتم زيادتها إلي 6 ملايين طن سنويا، كما سيتم انشاء محطة تداول بضائع بالكم 510 بحيث يتم رفع وإنزال الحاويات من والي القطارات في هذه المحطة وتغيير وسيلة النقل ما بين القطارات وعربات النقل الثقيل

كما أنه من المخطط إعادة إحياء وتطوير هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان.