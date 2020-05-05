أخبار مصر | أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. تعرف على طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. تعرف على طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس اليوم الثلاثاء، لافتة إلى وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومناطق من سيناء وعلى المناطق المكشوفة من القاهرة والوجه البحري.

وأكدت هيئة الأرصاد، في بيان أن البلاد تتعرض غدا لمرتفع جوى متمركز على غرب البحر المتوسط.

ويشهد غدًا الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على القاهرة تكون رعدية أحيانا على الوجه البحري.

كما يتنبأ الخبراء، بأن يشهد غدًا أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة على السواحل الشمالية، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومناطق من سيناء.

ويشهد اليوم الاثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا طقس مائل للحرارة غائم جزئي.

كما يسود طقس معتدل غائم وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية، ويسود طقس حار على شمال الصعيد يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد مشمس.

وكشف الخبراء، عن حالة الطقس ليلا، حيث يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، ويسود طقس بارد على السواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.