أخبار مصر | الصحة العالمية تحتفل بيوم نظافة الأيدي.. "أنقذوا الأرواح: نظِّفوا أيديكم"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية تحتفل بيوم نظافة الأيدي.. "أنقذوا الأرواح: نظِّفوا أيديكم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل العالم باليوم العالمي لنظافة الأيدي في 5 مايو، حيث قالت منظمة الصحة العالمية أن الأحتفال هذا اليوم يأتي خلال حملة بعنوان "أنقذوا الأرواح: نظِّفوا أيديكم"، منسجمًا مع السنة الدولية لكادر التمريض والقبالة.

وتهدف الحملة إلى الإشادة بطواقم التمريض والقبالة باعتبارهم أبطالًا في الخطوط الأمامية يستحقون الشكر والتقدير والحماية، وإلى تسليط الضوء على ما تضطلع به هذه الطواقم من دورٍ حاسم في الوقاية من العدوى ومكافحتها.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، إن غسل الأيدي هو أحد الإجراءات الأكثر فعالية الذي يستطيع الجميع القيام به للحد من انتشار مُسبِّبات الأمراض وللوقاية من العدوى، بما في ذلك العدوى بفيروس كوفيد-19، حيث يستطيع العاملون الصحيون وأفراد المجتمع على حدٍّ سواء أن يساعدوا في الوقاية من العدوى إذا واظبوا على غسل أيديهم بانتظام وبشكل متكرر.

ومن جانبه رحب الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، باليوم العالمي لنظافة الأيدي، مؤكدا على أهمية نظافة الأيدي باعتبارها تدبيرًا أساسيًا من تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها والتي أثبت فعاليته في تحسين جودة رعاية المرضى وخفض حالات العدوى المكتسبة أثناء تلقّي الرعاية الصحية.

وقال الدكتور المنظري "تُعَدُّ ممارسات نظافة الأيدي الجيدة أمرًا بالغ الأهمية لتحسين سلامة المرضى على الصعيد العالمي، ومن ثمَّ تساعد في تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وإن حملة "أنقذوا الأرواح: نظِّفوا أيديكم" تكتسي، اليوم أكثر من أي وقت مضى، أهميةً بالغة في إقليمنا وفي جميع أنحاء العالم لتعزيز نظافة الأيدي ومكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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‏وأضاف البيان، يسعى اليوم العالمي لنظافة الأيدي، الذي يُحتَفل به كل عام في 5 مايو، إلى استنهاض همم الناس في جميع أرجاء المعمورة لزيادة الالتزام بنظافة الأيدي في مرافق الرعاية الصحية، ما يحمي العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى من العدوى.

وأشار البين، لا يزال ضمان نظافة الأيدي بصورة كافية في مواقع الرعاية الصحية يمثل تحديًا مستمرًا – إذ يفتقر موقعان من كل 5 مواقع من مواقع الرعاية الصحية إلى مرافق لنظافة الأيدي في نقطة تقديم الرعاية، فنظافة الأيدي أمر ضروري لدعم سلامة وكرامة طواقم التمريض والقبالة وسائر القوى العاملة الصحية، ويمكن تحقيقها ببساطة وبتكلفة منخفضة، شريطة توفر المرافق الأساسية.

واستطرد، قد سلّطت جائحة كوفيد-19 العالمية الضوء على الأهمية البالغة للممارسات الصحيحة لنظافة الأيدي باعتبارها خطًا أولًا في الوقاية من العدوى ومكافحتها. ولا تقتصر أهمية النظافة الجيدة للأيدي على دحر كوفيد-19، بل تساعد أيضًا في الحد من مخاطر حالات العدوى الأخرى المرتبطة بالرعاية الصحية، التي تمثل عبئًا ثقيلًا على كاهل النظم الصحية، وتلحق خسائر جسيمة من الأمراض والوفيات من الممكن تجنُّبها.

وفي إطار حملة عام 2020، تهدف منظمة الصحة العالمية والشركاء إلى جعل نظافة الأيدي أولوية عالمية وإشراك العاملين في مجال الرعاية الصحية باعتبارهم عناصر رئيسية في الوقاية من العدوى، كما ترتبط الحملة أيضًا بالدعوة العالمية للعمل التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تحديد أولويات العمل في مجال المياه والإصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية.

وأكمل البيان، في اليوم العالمي لنظافة الأيدي لعام 2020، تدعو منظمة الصحة العالمية الجميع - المهنيين في مجال الرعاية الصحية، والمرضى وزائريهم، وعامة الناس، بالإضافة إلى راسمي السياسات، ومقدّمي الرعاية الصحية، والقادة في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها - إلى التكاتف لإذكاء الوعي بنظافة الأيدي في مجتمعاتهم والمساهمة في تحقيق الرؤية الإقليمية الصحة للجميع وللجميع على أرض الواقع.

ولخّص الدكتور المنظري الرسائل الأساسية للحملة فيما يلي: "أخاطب الممرضين والممرضات والقابلات بشكل خاص، والمجتمعات المحيطة بهم وأطلب منهم التأكد من أنهم يطبقون ممارسات نظافة الأيدي الآمنة لحماية أنفسهم ومرضاهم، إنهم مسؤولون عن جعل بيئتهم أفضل وأكثر أمانًا عن طريق توفير المواد الضرورية مثل المياه النظيفة والصابون والمطهرات الكحولية في المرافق الصحية التي يعملون فيها، كما أطلب منهم أن يكونوا قدوة لتعليم أسرهم ومجتمعاتهم قيمة كبيرة للفعل البسيط المتمثل في تنظيف الأيدي جيدًا.