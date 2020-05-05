شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر يطلق مبادرة «حياة كريمة لشعب عظيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عماد سيف الدين أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، عن انطلاق مبادرة «حياة كريمة لشعب عظيم» لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، والمتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بمدن المحافظة، وذلك نطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب.

وأكد أحمد الدقاق، أمين التنظيم بالمحافظة، إنه تم توزيع 10000 كرتونة مواد غذائية كمرحلة ثانية على الأسر الأكثر احتياجًا في 3 مدن بالمحافظة كمرحلة ثانية بعد الانتهاء من توزيع المرحلة الأولى.

وأشار أحمد إسماعيل زنجر، عضو هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، إلى أن أمانة الحزب قامت بتوزيع نحو 5 آلاف شنطة مواد غذائية ضمن المرحلة الأولى بداية شهر رمضان في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار السياسة، التي ينتهجها الحزب لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم.