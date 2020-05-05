شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفريق الطبي بـ«عزل ابو قير»: تعافي 11 مصاباً بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محسن المدير الطبى لمستشفى الحجر الصحى في المدينة الشبابية بابو قير شرق الاسكندرية، أنه تم تعافي ١١ مصابين جدد من فيروس كورونا وخروجهم من العزل بعد تماثلهم للشفاء تماماً وتلقى العلاج اللازم الثلاثاء.

وأضاف لـ«المصرى اليوم» إنه بخروج الحالات الـ١١ يصل اجمالى الحالات التي تم خروجها من مستشفى العزل منذ فتحها وحتى الآن ١٦٤ حالة، مشيرا إلى أنه تم اجراء مسوح طبية لهم للتأكد من سلبية النتائج قبل خروجهم حيث جرى تعافيهم على مدار الأيام الماضية.

وأوضح أنه تم استقبال عدداً من المصابين من مستشفي عزل العجمى المركزى من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت عينته في المسحة الأولى سلبية.

وقال محسن أنه جرى تحويل المدينة الشبابية في الاسكندرية بالكامل مقر حجر صحى (عزل) لمصابى فيروس كورونا، من أصحاب الحالات البسيطة ومن تتطلب حالتهم الصحية فترة نقاهه فقط وليست رعاية طبية كاملة وكذا المخالطين لهم واستقبال أي حالات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن مستشفى الحجر الصحى في ابو قير تضم 400 حجرة لاستقبال المصابين من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو اجهزة تنفس صناعى والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت سلبية عينته في المسحة الاولى حيث يتم احتجازهم حتى يتم عمل مسحة ثانية وحال التأكد من سلبية العينة في المرة الثانية يتم السماح لهم بالخروج باعتبارهم متعافين وهو ما يحدده الفريق الطبى المتابع للحالات فقط.

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