شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية» تكشف حقيقة إلغاء انتداب رئيس «الجمارك» ومستشار الوزير لـ«المصلحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة المالية، أنه لاصحة لما نُشر بأحد المواقع الإلكترونية حول إلغاء انتداب السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وتكليفه للعمل مستشارًا لوزير المالية لشؤون الجمارك، خلفًا للدكتور مجدى عبدالعزيز، موضحة أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، وأن قرارات تعيين أو ندب القيادات يتم نشرها فور صدورها، في إطار حرص الوزارة على ترسيخ قيم الشفافية والمصارحة.

وأضافت الوزارة أن السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور مجدى عبدالعزيز مستشار الوزير لشئون الجمارك، يُباشر كل منهما مهام وظيفته وفقًا للاختصاصات المقررة قانونًا.

وأشارت الوزارة إلى أنها إذ تؤكد تقديرها لدور الإعلام في بناء وتنمية الوعى الوطنى خاصة في ظل المرحلة الراهنة التي تشهد محاولات يائسة للنيل من استقرار الوطن عبر سلاح الشائعات، فإنها تؤكد حرصها على مد جسور التعاون مع ممثلى وسائل الإعلام، متطلعةً إلى إعلاء المصلحة الوطنية، والالتزام بميثاق الشرف المهنى، وتحرى الدقة والموضوعية في تناول كل ما يتعلق بأنشطة وأخبار وزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها، واستيقاء المعلومات من مصادرها المختصة.