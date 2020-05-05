شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ستعيد الحكومة المصريين العالقين في تركيا وقطر؟.. وزيرة الهجرة تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة شؤون المصريين بالخارج، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن المواطن له الأولوية لدى الدولة المصرية، وخاصة العالقين منهم في عدد من الدولة بسبب وباء كورونا.

وقالت مكرم، في تصريحات لها ببرنامج «على مسئوليتي»، على شاشة صدى البلد، أن السيسي وجه بضرورة عودة المصريين العالقين بالخارج، مضيفة: «كل عائد من الخارج يتحمل نفقات إعادته لمصر».

وأكملت: «لدينا عالقون في دولة قطر، ومن أنهى عقد عمله هناك، وطلاب في تركيا، واليوم رئيس الوزراء، سيقرر ما سنفعله في هذا الأمر، وننسق مع هاتين الدولتين، من خلال إدخال دول أخرى وسيطة».

وأضافت: «200 مصري عالق في دولة قطر، وتركيا عدد العالقين فيها أكبر، ولدينا هدف أنه قبل العيد يكون قد عاد كل المصريين لأرض الوطن، من خلال جدول موضوع».

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