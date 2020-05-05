شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يوضح حقيقة فيديو هجومه على شيخ الأزهر «استقيل يرحمك الله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو الذي تم تداوله والذي يتحدث فيه عن شيخ الأزهر، الشيخ أحمد الطيب ويشن هجوماً عليه مطالبا إياه بالتنحي بسبب تقاعسه عن دوره في تجديد الخطاب الديني.

وقال أديب، خلال برنامجه «الحكاية»، عبر قناة «أم بي سي مصر»، إن الفيديو قديم منذ 2015 وتم فبركته وإعادة تركيبه على شاشة MBC مصر بصورة ثابتة وغير متحركة، مؤكدًا أن الفيديو كان في سياق مرحلة سوداء عاشتها مصر، مشيراً لحكم الإخوان.

وتابع قائلاً: «متخليش الناس تاخدنا في حتت تانية، حطوا مجهودكم في إنكم تساعدوا البلد تقف على رجليها، سيبكم من الفتنة، وهذا الفيديو لم يكن موجودا بالأمس ولا أول أمس».

وتابع: «الناس اللي بتتفرج عليّ عارفة إني مقلتش كده، يا عالم انتبهوا متبصوش وراكم، مش عاوزين المجتمع يتكعبل، عندنا حرب مهمة، وأنا لا يمكن أن أنزل إلى هذه الصغائر، البلد محتاجة مجهود، حياتنا أفضل الآن وواقفين على رجلينا».

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