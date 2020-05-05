شكرا لقرائتكم خبر عن الشهر العقارى يحدد 6 شروط للحصول على الخدمة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، على مستوى الجمهورية، منذ الأحد تقديم 8 خدمات للجمهور، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير العدل باستثناء عدد من خدمات التوثيق بالشهر العقاري من تعليق العمل في إطار الوقاية من كورونا.

وتم تعميم عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية على هذه المكاتب للوقاية من فيروس كورونا، وهى بناء على تعليمات مجلس الوزراء ووزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق:

1- لن يتم عمل أى إجراء لأى من الجمهور بدون توافر قلم خاص به للتوقيع

2- ارتداء كمامة طبية.

3- يتم عمل الإجراء المطلوب لصاحب الشأن فقط ويمنع اصطحاب أشخاص ليس لهم صفة فى الإجراء المطلوب.

4 - يمنع منعا باتا التجمع داخل الحجرة المخصصة لعمل الإجراء أو الانتظار بجوار الموثق لحين إنهاء الإجراء.

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5 - على صاحب الشأن الانتظار بالخارج ، وان يلتزم بالدور المخصص له بالدخول.

6- مراعاة وجود مسافة مترين بينه وبين الموثق وباقى الجمهور.

وكل من يخالف التعليمات يعرض نفسه لإلغاء إجراؤه وعممت مصلحة الشهر العقاري على مكاتب التوثيق التي ستقدم تلك الخدمات، لوحات توعوية واسترشاديه للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم وضع لوحة في كل مكتب على مستوى الجمهورية يتضمن إجراءات ارتداء الكمامات كشرط أساسي لدخول فضلا عن ترك مسافات الأمان بين كل شخص حتى يحمى نفسه من كورونا.

وبدأت الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، الأحد ، فى تقديم 8 خدمات للجمهور المتعامل مع تلك المكاتب، وتتضمن معاملات الشهر العقارى فى مكاتب التوثيق كل من توثيق التوكيلات الخاصة وتوثيق عقود بيع السيارات وتوثيق عقود الايجار الرسمية - إثبات تاريخ-، والتصديق على الدفاتر الإيجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة، ومحضر فتح وصية مغلقة، وتوثيق التوكيل الخاص بصرف المعاش، وتوثيق الإقرارات.

على جانب آخر، بدأ فى ذات اليوم عدد كبير من الدوائر التابعة لمحكمة استئناف القاهرة فى العمل من جديد، بعد فترة توقف وصلت إلى شهر ونصف الشهر كانت تؤجل خلالها القضايا إداريا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع التكدس والزحام لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

ويأتى السبب الرئيسى بعودة العمل بهذه الدوائر بسبب تراكم القضايا أمام الدوائر ومصالح المتقاضين ، مع اتخاذ عدد من التدابير الاحترازية ، والتى من بينها منع حضور الجمهور أو أقارب المتهمين وقصر الحضور فقط على المتهم ومحاميه لمنع الزحام ، وكذا تعقيم قاعات المحاكم بشكل متواصل.

وفى المقابل تواصل محكمة النقض تأجيل القضايا إداريا ، حيث قرر المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى تأجيل القضايا حتى 14 مايو الجارى، مع استمرار العمل الإدارى بالمحكمة.