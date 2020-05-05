شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يشدد على تطهير وإزالة الحشائش من المجارى المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة عبر خاصية الفيديو كونفرانس وذلك لمتابعة الموقف المائي وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات، وكذلك متابعة المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها فيما يخدم الشأن المائي.

وشدد عبد العاطى على رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات بالوزارة بالمتابعة المستمرة لإدارة المياة والمرور بشكل مستمر على شبكة الترع والمصارف وتطهيرها وازالة الحشائش المائية، وكذلك متابعة حالة الجسور والمعدات ومحطات الطلمبات والتأكد من جاهزيتها، والاجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على مواردنا المائية من الهدر والاستخدامات الجائرة الغير مخصصة ضمن خطط الوزارة للحفاظ عليها.

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من جانبه أكد الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الرى أنه تم تحديد مناطق زراعة الأرز بمسميات ترع محددة، وقامت الإدارات الزراعية بإعداد كروكيات زراعات الأرز بالمحافظات بدقة، مشمولة ببيان الأسماء، والمساحات وتسليمها لإدارات الرى وإعلانها بالجمعيات الزراعية بعدما تم الاتفاق عليها من قبل أجهزة وزارتى الزراعة والرى بالمحافظات، وأن أى مساحات يتم زراعة الأرز بها خارج الكروكيات تعد مخالف وتقوم وزارة الزراعة بإرسال أسماء المخالفين،والمساحات لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

أوضح المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى أنه يتم التعاون والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية بالدولة من خلال اللجان التنسيقية مع القطاعات المستخدمة للمياه ، وهو ما يسهم في نجاح ادارة منظومة الموارد المائية للبلاد.