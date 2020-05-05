شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث إجراءات تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة، و المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى و المهندس شحته إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقى و المهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى و المهندس محمود السعدى المشرف على مشروعى تبطين الترع والرى الحديث والإتصال السياسى، لمتابعة الإجراءات الجارى إتخاذها لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع .

أوضح رئيس مصلحة الرى، أنه جارى الانتهاء من الترتيبت والدراسات المطلوبة للبدء فى التنفيذ وجارى حصر الترع المتعبة التى تحتاج الى تأهيل مع التركيز على البدء بالتنفيذ بمحافظات الوجه القبلى نظراً لبدء موسم أقصى الاحتياجات وما يتطلبه من زيادة للطلب على المياه بمحافظات الوجه البحرى لتلبيه الاحتياجات المائية للزراعات الصيفيه وخصوصاً زراعات الارز بالوجه البحرى.

والتقى عبد العاطى مع ممثلى الشركات والمقاولين المتخصصين فى أعمال تأهيل الترع وذلك لمناقشه الاجراءات اللازمه لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع وكيفيه التغلب على المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروع والعمل على الإسراع فى معدلات التنفيذ وذلك بإتباع كافه طرق الطرح المتبعه والمذكوره بالقانون 182 لسنه 2018 وكذلك الأخذ فى الاعتبار كافه الطرق المتبعه فى اعمال التأهيل من استخدام الدبش المغطى بطبقه خرسانه عاديه والتبطين بالخرسانه العاديه والخرسانه المسلحه بعد دراسه كل حاله ترعه على حده .

Advertisements

واستمع عبد العاطى الى كافة وجهات نظر المقاولون واصحاب الشركات، حيث أكد على ضرورة العمل على إنجاز هذا المشروع بالمعايير والكفاءة المطلوبه لما له من أكبر الاثر على إدارة منظومة المياه.

وأوضح عبد العاطى انه من فوائد التاهيل بالتبطين لتلك الترع هي ضمان وصول المياه للنهايات في اسرع وقت لضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وايضا تقليل تكاليف الصيانة.