شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يؤيدون منع الدروس الخصوصية مع اقتراب امتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام ”الخليج 365” ياستطلاع آراء قرائه حول المطالبات بتكثيف إجراءات منع عودة الدروس الخصوصية مع اقتراب امتحانات الثانوية فى سؤال بعنوان: هل تؤيد تكثيف إجراءات منع عودة الدروس الخصوصية مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة ؟

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 82% أعلنوا تأييدهم الكامل للمقترح حيث أجابوا بنعم فى حين رفض 18% من المشاركين فى الاستطلاع الأمر حيث أجابو بلا.

وبالتزامن مع تنفيذ الدولة الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أغلقت ألاف المراكز على مستوى الجمهورية ، وعلى سبيل المثال أغلقت محافظة الجيزة، اكثر من 600 سنتر للدوروس الخصوصية، فى 8 أحياء فقط، بالإضافة إلى الكثير بالمراكز والمدن .

ومع اقتراب إمتحانات الثانوية العامة، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تكثيف الحملات على جميع سناتر الدروس الخصوصية، والمرور من جديد على جميع المراكز التى تم غلقها مسبقا والتأكد من التزامها بقرار الغلق مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف .

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وأكد محافظ الجيزة أنه وجه ايضا بتكثيف المرور على أماكن تجمع الطلاب التى يتم ضبطها سنويا والرقابة عليها بشكل عام حتى لا تتجمع الطلاب بها مرة أخرى، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالجيزةوغلقها بشكل فورى .

وخصصت محافظة الجيزة أرقام لاستقبال الشكاوى بشكل عام والتعامل معها بشكل فورى مع التنسيق المستمر مع أجهزة الأحياء والرقابة اليومية من خلال الحملات والمرور على المناطق التى شملها قرارات الغلق للوقاية من فيروس كورونا .