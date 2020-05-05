شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب ثانية ثانوى يبدأون امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأ قبل قليل طلاب الصف الثانى الثانوى العام، أداء امتحان مادتى الأحياء للشعبة العلمية والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، ضمن اختبارات نهاية الترم الثانى والتى تتم من المنزل على التابلت إلكترونيا.

ويمكن للطلاب الدخول على منصة الامتحان من خلال الرابط التالى

https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp

ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الاختبار علي مجموعتين، في المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتي 12 ظهرًا) حيث تستقبل منصة الامتحان الالكترونى قرابة 284 ألف طالب وطالبة فى اللغة الأجنبية الثانية، إضافة إلى أكثر من 286 ألف طالب وطالبة فى المجموعة الثانية التى تبدأ من 12 ظهرًا حتي 3 عصرًا، حيث تستهدف الوزارة قرابة 573 ألف طالب وطالبة فى الصف الثانى الثانوى فى الامتحان الإلكترونية.

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه منذ بدء امتحانات نهاية الترم الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى، والتي تستمر حتى 17 مايو 2020. تم رصد قيام بعض الطلاب بالغش من خلال الواتس وصفحات الفيس وأيضا تصوير أسئلة الامتحان الإلكترونى ورفعها على صفحات الغش، حيث أكدت الوزارة أن جميع الحالات سيتم معاقبتها وفقا للقانون.

وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل من اجتهد بنفسه سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام أما من اشتري بحثًا أو شارك فى الغش الجماعي سيدخل امتحانات الدور الثانى لأن التربية قبل التعليم، متابعا: "نحن معكم علي التليجرام كما أننا معكم علي الفيس والواتس".