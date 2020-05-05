إنفوجراف.. الجيش الأبيض.. شهداء ومصابون فى مواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه الفرق الطبية بمستشفيات عزل المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، خطر العدوى بالفيروس، بمعدلات أكبر مما يواجهه المواطنون، لذا تتابع النقابات المهنية حالات الإصابة والوفيات بين أعضائها العاملين ضمن صفوف الجيش الأبيض، وتحاول حصرهم. ويستعرض ”الخليج 365”، فى هذا التقرير أعداد حالات الإصابة والوفاة بين الفرق الطبية:

شهداء ومصابو الجيش الأبيض 1-الأطباء البشريين : - 95 إصابة - 8 وفيات. 2-هيئة التمريض: - 55 إصابة . Advertisements - 3 وفيات. 3-أطباء الأسنان: - 10 إصابات. - حالة وفاة. 4- العلاج الطبيعى: - 5 إصابات.

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