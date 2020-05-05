مشاركة السيسي في قمة "عدم الانحياز" والدعوات ليوم عالمي للصلاة.. تتصدر صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -(أ ش أ)

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الثلاثاء مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة "حركة عدم الانحياز" التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فضلا عن توجيهاته للقوات المسلحة بإرسال شحنة عاجلة من المستلزمات الطبية والأدوية إلى السودان الشقيق.

فقد سلطت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) الضوء على مشاركة الرئيس السيسي في قمة حركة عدم الانحياز والتي عقدت تحت عنوان "متحدون في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد"، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الحركة، وعلى رأسهم الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان والرئيس الحالي للحركة، إلى جانب رئيس الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسكرتير عام الأمم المتحدة، ومدير عام منظمة الصحة العالمية، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.

ونقلت الصحف الثلاث عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن القمة جاءت بهدف التباحث والتنسيق بين الدول الأعضاء بحركة عدم الانحياز بشأن تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد، ومناقشة سبل التعامل مع هذه الأزمة من كافة جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكد الرئيس السيسي - في كلمته خلال القمة - أهمية التعاون والتضامن الدولي من أجل الاستجابة الفاعلة والعاجلة لأزمة كورونا، خاصةً من خلال العمل على ضمان توفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، وتكثيف جهود البحث العلمي لتطوير دواء ولقاح لفيروس كورونا، وتضافر الجهود الدولية لدعم الدول النامية وتقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها، والحد من تأثير الأزمة على الأمن الغذائي العالمي.

كما أكد الرئيس أن حركة عدم الانحياز يتعين أن تضطلع بدور جوهري في هذا الخصوص، وذلك في ظل كون مصر من الدول المؤسسة للحركة، وانطلاقاً من أنها تمثل إطارا هاما وواسع النطاق لتنسيق مواقف الدول النامية إزاء مختلف القضايا المطروحة على أجندة النظام الدولي.

فيما أبرزت صحيفة (الجمهورية) توجيهات الرئيس السيسي للقوات المسلحة بإرسال شحنة عاجلة من المستلزمات الطبية والأدوية إلى السودان الشقيق.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي قوله: إن ذلك يأتي في إطار تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز 4 طائرات عسكرية محملة بكمية كبيرة من المستلزمات الطبية العاجلة والأدوية مقدمة من مصر لمساعدة حكومة دولة السودان الشقيق في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة أن شحنة المساعدات تشمل كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني في ظل نقص الأدوية ومستلزمات الحماية والوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والمساعدة في الحد من تزايد أعداد الإصابات والوفيات.

وعسكريا.. ألقت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ مهامها على جميع الاتجاهات الاستراتيجية بالتزامن مع دعم جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا وكذلك الإسهام في خطط التنمية للنهوض بالوطن في شتى المجالات.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال تفقده إجراءات اصطفاف عناصر قوات الصاعقة؛ للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية والاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم، بحضور الفريق محمد فريد رئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة.

ومحليا.. ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع موقف توريد محصول القمح خلال الاجتماع الذي عقده مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

ونقلت الصحيفة عن مصيلحي قوله إن معدل توريد القمح هذا العام هو الأعلى منذ عدة سنوات سابقة؛ حيث تم توريد مليون وربع المليون طن، مشيرا إلى أن معدل التوريد اليومي يبلغ نحو 120 ألف طن.. موضحا أن وزارة المالية أتاحت 5.2 مليار جنيه لصرف مستحقات المزارعين الذين يوردون محاصيلهم من القمح؛ حيث يتم دفع المستحقات للجهات المسوقة في مدة أقصاها 48 ساعة.

فيما ذكرت صحيفة (الأخبار) أن وزارة التضامن تبدأ اليوم وغدا صرف معاشات شهر مايو للشريحة الثانية لأكثر من 1000 جنيه حتى 2000 وعددهم 2.4 مليون مستحق.

وأضافت الصحيفة أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تابعت صرف معاشات الشريحة الأولى على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص.

وبرلمانيا.. أبرزت صحيفة (الأهرام) موافقة مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطواريء في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من يوم الثلاثاء 28 أبريل الماضي.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور علي عبد العال تأكيده أن إعلان حالة الطواريء جاء لمواجهة حالتين الأولى أمنية والثانية صحية، مشيرا إلى أن العالم كله يعيش في حالة طواريء صحية، وشدد رئيس المجلس على أنه لا أحد يلاحظ وجود حالة الطواريء بمصر لأنها تقدر بقدرها وبالشكل الذي لا يعرض الأمن العام للخطر.

واقتصاديا.. ألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على تأكيد وزير المالية الدكتور محمد معيط عدم حدوث أي زيادة في أسعار البنزين والسولار الحالية بالرغم من تطبيق الرسوم الجديدة التي سيتم فرضها على البنزين والسولار.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء ردا من الوزير على استفسار رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال عن الأسعار، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال معيط: "الرسوم الجديدة التي سيتم فرضها على البنزين والسولار لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار البنزين والسولار الحالية"، مشيرا إلى أنه يوجد حتى اللحظة دعم تقدمه الدولة لبعض مشتقات البترول.

وأوضح أن هذه الرسوم الجديدة التي سيتم فرضها على البنزين والسولار نتيجة عملية الحسابات عن التغيرات الناتجة في أسعار البنزين والسولار الفترة الماضية.

ودوليا.. ذكرت صحيفة (الأهرام) أن دعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية إلى الصلاة والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو لاقت ترحيبا عربيا ودوليا، حيث أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مشاركته في الدعوة.

كما أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ترحيبه بالنداء العالمي بأن يكون يوم 14 مايو يوما عالميا للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية.

وغرد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - عبر حسابه الرسمي على تويتر - أنه يجب علينا في الأوقات العصيبة أن نقف سويا ولذلك سأنضم بالصلاة يوم 14 مايو مع بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر.​