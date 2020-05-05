شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تسعّر والصيدليات تخالف.. رحلة البحث عن «كمامة» بعد أسبوعين من التسعيرة الجبرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم مرور نحو أسبوعين من إقرار مجلس الوزراء لتسعيرة موحدة للكحول الإيثيلى بتركيزاته المختلفة، والكمامات الطبية، على خلفية ارتفاع الطلب عليها بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، سواء من الأطقم الطبية، أو حتى المواطنين العاديين أثناء التواجد بالشارع والمواصلات المكتظة، إلا أن السوق شهدت نقصا واضحا للكمامات فى الصيدليات، فضلا عن عدم توافرها بالأسعار الجديدة التى حددها مجلس الوزراء، فلا تتعدى حاجز الجنيهين للكمامة الواحدة.

وتفقدت «المصرى اليوم» عددا من الصيدليات داخل نطاق القاهرة لرصد نقص الكمامات الطبية.

فى مدينة السلام، حرصت غالبية الصيدليات التى مررنا عليها على أن يرتدى طاقمها الكمامة كإجراء وقائى، والتعامل مع المواطنين عبر ستائر بلاستيكية شفافة منعا للعدوى، ورغم ذلك، لم تتوافر الكمامات فى غالبيتها، بينما توافرت فى صيدليات محدودة ولكن بالأسعار القديمة، إذ تراوحت بين 6 إلى 7 جنيهات.

وقالت منال السيد، صيدلانية، تمتلك صيدلية بمنطقة السلام، إن العلب المتوافرة لديها بالأسعار القديمة بسعر 5 جنيهات للكمامة، وأنها منذ إقرار التسعيرة الجديدة، حاولت التواصل مع موردى المستلزمات الطبية الذين تتعامل معهم، والذين عرضوا الكمامات بالأسعار ذاتها، ومن ثم رفضت شراءها منهم. وبناء عليه، قررت منال تصريف المخزون الموجود لديها بالسعر القديم، وترك عدد من العلب لحساب وقاية العاملين بالصيدلية لحين إقرار التسعيرة بشكل فعلى، واستقرار السوق «أنا مقدرش أبيع بالتسعيرة الجديدة لأن اللى عندى بالسعر القديم، لكن برضو ممكن أى لحظة ييجى تفتيش لمراقبة تطبيق التسعيرة».

أما فى منطقة وسط القاهرة، فشهدت الصيدليات نقصاً ملحوظاً فى الكمامات، إذ اعتذرت غالبية الصيدليات التى صادفناها فى جولتنا عن عدم توفير الكمامات الطبية، وقال أحد الصيادلة بإحدى السلاسل المعروفة إن الكمامات ستكون متوافرة قريبا دون أن يحدد موعدا لتوافرها، فيما أوضح أن الكمامات ناقصة من أفرع السلسلة منذ نحو أسبوع.

وفى صيدلية أخرى بمنطقة القصر العينى، استطاعت محررة المصرى اليوم شراء كمامتين بالأسعار القديمة «٧ جنيهات للواحدة»، فيما أشار الصيدلى إلى أنهما آخر كمامتين بالصيدلية.

وفى محيط منطقة السيدة زينب، تمكنت «المصرى اليوم» من شراء عدد من الكمامات من أكثر من صيدلية بسعر تراوح بين 5-7 جنيهات، أى أن الأسعار الجديدة لا تزال غير مطبقة، فى حين اعتذرت بعض الصيدليات لعدم توافر كمامات لديها فى الوقت الحالى.

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كانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا يلزم كافة موردى المستلزمات الطبية أواخر مارس الماضى بتوريد إنتاجهم لهيئة الشراء الموحد، كان قد سبقه قرار آخر بمنع تصدير المستلزمات الطبية للخارج وقصرها على السوق المحلية لمدة ٣ أشهر.