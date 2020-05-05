شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": لجان متابعة لحصاد البطاطس والطماطم الصيفى لزيادة المعروض والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع اللجان الفنية التابعة، لإدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، متابعتها المستمرة وبرامج التوعوية لحصاد البطاطس والطماطم الصيفى بالمحافظات، لزيادة الإنتاج والمعروض منها بالأسواق، وعدم تأثر المحصول بالمناخ المتغير.

قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، أن هناك لجان متابعة لمحصول البطاطس الصيفى فى مساحات تقترب من 174 ألف فدان، والطماطم فى مساحات 207 ألف فدان طماطم، لزيادة المعروض بالأسواق من محافظات ومناطق التركيز، لافتا إلى أن هناك تكليفات لإدارة الخضر بالمتابعة المستمرة إلى محصول الخضر الصيفية.

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وأضاف "عطا "، أن هناك زيادة فى مساحات الخضر حاليا وبالتالى زيادة فى المعروض وانخفاض أسعارها بالأسواق، مشير ا إلى أنه هناك حصر كامل للبيانات الزراعية للخضر بصورة دقيقة من خلال الخريطة الزراعية، لضمان تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف، وتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية بالمحافظات، وتوفير المعلومات للجمعيات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية عن مصدر المنتجات الزراعية الهامة، دون تدخل الوسطاء.

يذكر أن محصول البطاطس يزرع فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى آواخر أغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتى تزرع فى اكتوبر ونوفمبر وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى، ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى أواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبى.

وقال تقرير المحاصيل الزراعية، أن هناك عدد من الإجراءات التى تتبعها وزارة الزراعة، لزيادة الإنتاج المحلى من محصول البطاطس منها تطبيق المنظومة الجديدة بالقضاء نهائيا على مرض العفن البنى استخدام جهاز تقنية النبضات الرنينية للعفن البنى للبطاطس، التوسع فى إقامة الحقول الإرشادية لمواجهة الأمراض والتقلبات الجوية، تكثيف الحملات المرورية لتقيم نتائج محصول البطاطس.