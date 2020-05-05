شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن": تنفيذ أنشطة رياضية بمؤسسات رعاية "الأطفال بلا مأوى" فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، عن أنه فى إطار خطة برنامج حماية الأطفال والكبار والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، حرصت مؤسسات رعاية الأطفال بلا مأوى فى المحافظات المستهدفة على خطة للبرامج والأنشطة خلال شهر رمضان الكريم بما ينمى مهارات ومواهب الأبناء، حيث قامت مؤسسة الحرية للبنين بالقاهرة على عمل دورى لنشاط الكشافة بين أبنائها بهدف تنمية قدراتهم وتعديل سلوكهم بالإضافة إلى ممارسة النشاط الرياضى والترفيهى اليومى والذى يعتمد على ممارسة أنشطة تعمل على تفريغ الطاقة والتعبير عن النفس وتعزيز الانتماء والتسامح.



كما حرصت مؤسسة دار التربية للبنين بالشرقية على ممارسة رياضة كرة القدم وإقامة دورى بين الأبناء، بالإضافة لممارسة بعض الحرف التدريبية حيث يقوم أبناء المؤسسة بالتدريب على ممارسة الأعمال الكهربائية وكذلك تصنيع الدوائر الكهربية.



أما عن مؤسسة دار فتيات العجوزة فقدت اعتمدت على إقامة بعض الندوات والتى تستهدف بدورها تعديل سلوكيات الفتيات ومعرفة البنات بحقوقهن وواجباتهن وطرق التعامل الإيجابية واحترام الكبير والعطف على الصغير كل تلك المهارات تضمنتها ندوة تثقيفية تحت عنوان "نبذ العنف " كما نفذت دار القاصرات بالقاهرة عدد من الأنشطة خلال شهر رمضان المبارك منها على سبيل المثال ندوات توعوية دينية وتجهيز وتقديم لوحات إرشادية وتنفيذ أنشطة رمضانية ومسابقات فنية ورياضية.

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يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى تنفذ برنامجا متكاملا لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى خلال انتشار 17 وحدة متنقلة تعمل فى 13 محافظات للحد من ظاهرة الأطفال والكبار بلا مأوى بالإضافة لتطوير 6 مؤسسات لرعاية الأطفال بلا مأوى وبتمويل يصل إلى 164 مليون جنيه تتحمل الوزارة 50 مليون جنيه ويتم توفير باقى التمويل بالشراكة مع صندوق تحيا مصر.