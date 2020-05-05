شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يجيب عن تساؤلات أولياء الأمور حول تسليم الأبحاث لطلاب النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل تسليم مشاريع الأبحاث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، الخليج 365" يجب فى التقرير التالى عن كل ما يدور فى أذهان أولياء الأمور عن تسليم مشاريع الأبحاث والإجراءات.

ـ متى يتم البدء فى تسليم مشاريع الأبحاث؟

ـ يتم تسليم الأبحاث إلكترونيا وورقيا من يوم 9 مايو حتى 16 من نفس الشهر.

ـ هل يسلم البحث ورقيا أم إلكترونيا؟

ـ التسليم الورقى والإلكترونى متاح ولكن الأفصل يتم إلكترونيا.

ـ ما هى الفئات التى تسلم المشروع ورقيا؟

ـ طلاب المنازل والخدمات والدمج والتربية الخاصة وأبناؤنا فى الخارج ومن يرغب من باقى الطلاب.

ـ هل شرط أن يكون البحث الورقى مكتوب بخط اليد أم على الكمبيوتر؟

ـ متاح للطالب أن يسلم البحث مكتوبا بخط اليد أو على الكمبيوتر وبأى طريقة أخرى.

ـ هل متاح تسليم البحث مرتين إلكترونيا وورقيا؟

ـ تسليم البحث مرة وأحدة أما إلكترونيا أو ورقيا.

ـ ما هى ضمانات تسليم ولى الأمر البحث للمدرسة؟

ـ بعض المدارس ستقوم بتسليم ولى الأمر إيصال كما أن الوزارة ستعمم تعليمات للإدارات بخصوص هذه الشأن.

ـ كيف يسلم البحث ورقيا فى المدرسة؟

ـ تجهيز المشروع ورقيًا ويضعه الطالب فى ظرف مغلق.

ـ ماذا بعد كتابة المشروع ووضعه فى ظرف؟

يكتب الطالب الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف.

ـ ماذا عن طلاب الدمج والمنازل؟

هذه الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، يكتب على الظرف من الخارج الفئة الخاصة به.

كيف يسلم البحث إلكترونيا؟

ـ يقوم الطالب بحفظ ملف المشروع في صورة PDF

ـ كيف يتم بتسمية ملف الPDF ؟

ـ يكتب الطالب الرقم التعريفي ثم الصف الدراسي - مثال (43434780G8)

Advertisements

ـ ماذا لو أن هناك كثر من طالب مشترك فى البحث؟

ـ إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي.

ـ ماذا بعد تجهيز البحث وتسميته؟

ـ يدخل الطالب على حسابه على منصة إدمودو.

ـ ماذا بعد الدخول على منصة أدمودو

- يجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020"، ثم بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.

ما هو الإجراء النهائى فى تسلميم البحث إلكترونيا؟

يقوم الطالب برفع ملف الPDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل).

ما هى أخر خطوة فى رفع ملف البحث؟

يضغط الطالب على زر "التسليم النهائي".

ـ كيف يتم تصحيح الأبحاث؟

ـ يتم تصحيحها من قبل المعلمين فى المحافظات ولن يصحح معلم الفصل المشروع.

ـ كم بحث يتم تصحيحها؟

قرابة 15 مليون مشروع بحثى سيتم تصحيحها.

ـ ما هى نتيجة البحث؟

ـ نتيجة البحث هى مقبول أو غير مقبول.

ـ ما مصير من اشترى البحث ولم يقم بإعداده بنفسه؟

ـ سوف يعاقب بدخوله امتحان دور ثان يتم تحديده لاحقا.

ـ هل الأبحاث ستكون العام الحالى فقط بسبب فيروس كورونا؟

ـ تدرس الوزارة تعميمها خلال السنوات المقبلة على طلاب النقل.

ـ ما مصير طلاب الثانوية العامة والدبلومات من الأبحاث؟

ـ طلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة يؤدون امتحاناتهم فى لجان امتحانات فى موعدها المحدد لها.