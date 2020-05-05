شكرا لقرائتكم خبر عن 12 حالة يحق فيها لشركة الكهرباء رفع العداد عن المستهلك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك حقوق حددها قانون تنظيم الكهرباء لشركات توزيع الكهرباء لرفع العداد عن المشترك وفصل التيار عنه، ”الخليج 365” يرصد لقراءه الحالات التى يحق فيها لشركة الكهرباء رفع عداد الكهرباء وهى كالاتي :

1.يحق لشركة توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك في حالة عدم الالتزام بمعالجة أو الحد من أى أضرار كهربائية والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين.

2. في حالة توصیل التيار إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد علیھا أو لاستخدامھا لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفتها في عقد التورید.

3. إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.

4. الحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (التوصیل المباشر).

5. .في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك.

6. فى حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.

7. في حالة قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التى ترى الشركة لزومھا سواء للمھمات المركبة لتوصیل التغذیة الكھربائیة أو العدادات.

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8. في حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استھلاكه الشھري عن السنة الأخیرة أو متوسط استھلاكه الشھري من تاریخ التعاقد أیھما أقل مدة، وذلك بحد أقصى مدة ستة أشھر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید.

9. في حالة قیام المستهلك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة له .

10. في حالة رغبة المستهلك فى إنھاء التعاقد مع الشركة.

11. في حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ المطالبة.

12. إمداد الغیر بالكھرباء الموردة للمشترك.