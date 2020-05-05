شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل صرف معاشات مايو تحت إجراءات كورونا الاحترازية فى المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مكاتب البريد وفروع البنك الزراعى والمدارس التى تم تخصيصها لصرف المعاشات فى المحافظات، أمس، صرف معاشات شهر مايو للمستحقين تحت إجراءات كورونا الاحترازية.

فى القليوبية، تفقدت المهندسة أمل فوزى، رئيس مدينة قها، مكتب بريد قها المطور للتأكد من توفير أماكن انتظار مناسبة للمواطنين المترددين على المكتب أثناء صرف المعاشات، وناشدت الأهالى ترك مسافات محددة حرصا على سلامتهم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وفى المنيا، وجه المحافظ اللواء أسامة القاضى، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد والمتابعة الميدانية أثناء صرف المعاشات من البريد والتأمينات الاجتماعية والبنوك، والمنافذ البديلة، مع مراعاة عدم التكدس أثناء عملية الصرف، والعمل على تنظيم المستحقين فى صفوف منتظمة، والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وشدد المحافظ على توفير كافة وسائل الراحة لأصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن المحافظة جهزت 265 مكتب بريد ومنفذ، منها 165 مكتب بريد، و100 منفذ بديل ما بين مراكز شباب ومدارس، تم تخصيصها وتجهيزها لتسهيل إجراءات الصرف للمستحقين على مستوى مراكز المحافظة، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لمنع التجمعات للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأكد المحافظ على المتابعة الميدانية المستمرة لآليات تنفيذ عملية الصرف للتأكد من عدم وجود أى معوقات تواجه انتظام الصرف، والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا، وعدم حدوث أى تزاحم أو تكدس على منافذ الصرف، مناشدا أصحاب المعاشات ضرورة الالتزام بمواعيد الصرف المقررة منعًا للتزاحم واتباع التعليمات والإجراءات الوقائية المتبعة من قبل وزارة الصحة حفاظًا على الصحة العامة.

وفى شمال سيناء، أشرف فرع الهلال الأحمر بالمحافظة على تنظيم عمليات صرف المعاشات بمكاتب البريد على مستوى المحافظة، من خلال تنظيم المواطنين وعدم وقوف أكثر من مواطن أمام شباك الصرف، بجانب تخصيص مقاعد لجلوس المواطنين أمام مكاتب البريد لمنع التكدس والزحام.

Advertisements

وقال المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات من بينها تطهير وتعقيم مكاتب البريد قبل عمليات الصرف، وتوزيع كمامات وقفازات على الموظفين بالبريد، مشيرًا إلى أن عملية الصرف تتم لليوم الثانى دون زحام أو تكدس.