شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: وحدة لقياس الرأى العام الديني لتفعيل الرقابة الذاتية وقياس مؤشرات الأداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس، إنشاء وحدة قياس الرأى العام الدينى برئاسة الدكتور أحمد عبدالرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم بديوان عام وزارة الأوقاف والحاصل على درجة الدكتوراه فى القانون من جامعة القاهرة، مؤكدا أن هذا القرار يأتى حرصًا من وزارة الأوقاف على تفعيل سبل الرقابة الذاتية وقياس مؤشرات الأداء بصورة علمية منهجية فى مختلف مجالات عمل الوزارة، ولا سيما ما يتصل بالخطاب الدينى.

وأوضح وزير الأوقاف أن الوحدة ستضم عددا من أساتذة الجامعات ومن الخبراء المتخصصين فى مجال قياس الرأى العام، وذلك قصد الوقوف على مؤشرات أداء الوزارة فى مختلف المجالات، ومعرفة القضايا التى تشغل الرأى العام الدينى بمختلف شرائحه، ولا سيما الشبابية منها، ومعرفة مدى تفاعلها مع أنشطة الوزارة المختلفة، وقياس مدى تأثير إدارة الدعوة الإلكترونية فى الرأى العام الدينى، والعمل المستمر على تطويرها، بما يحقق الأهداف المرجوة للوزارة فى خدمة المجتمع.

أشار الوزير إلى أن الوحدة الجديدة تهدف كذلك إلى المساهمة فى تحقيق أهداف الوزارة فى نشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، إيمانًا من الوزارة بأن المعركة الحقيقية مع قوى الشر والظلام هى معركة الفكر والوعى، وأن كل فكرة مستنيرة توفر قطرة دم، وأن الحرب الحديثة تتخذ من تزييف الوعى الدينى منهجًا ثابتًا، مما يتطلب ممانعة قوية وتحصينًا مبكرًا ضد الفكر المتطرف، ولا سيما للنشء والشباب، حتى لا تتخطفهم قوى الشر والظلام.