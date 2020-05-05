شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعات.. الحكم على المتهمين بـ" أحداث عنف النزهة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الثلاثاء، حكمها على متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف النزهة" التى وقعت فى شهر ديسمبر من عام 2013.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين إبراهيم أدلم ومحمود محمد وآخرين سبق الحكم عليهم، بالإشتراك فى مظاهرة إنطلقت من منطقة عين شمس، وحتى النزهة، واشتراكهم مع آخرين فى قتل 9 مواطنين، والشروع فى قتل 4 ضباط و10 مجندين.

وكما وجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، والبلطجة.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها :

Advertisements

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

ج ـ الشروع فى القتل وجه لبعض المتهمين فى الدعوى تهمة الشروع فى القتل والتى تصل العقوبة فيها للسجن المشدد.