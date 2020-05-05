شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: إعادة 5300 من المصريين فى الكويت والبدء بالحالات الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اهتمام القيادة السياسية بإعادة العالقين، وتأكيد الرئيس على أولوية حياة وصحة المواطنين وأهمية إعادتهم.

وأضافت وزيرة الهجرة فى بيان لها، أن المستجدات التي وصلت لغرفة العمليات المشكلة من الوزارة إضافة إلى الطلبات التي وصلت لسفاراتنا بالخارج تم وضعها أمام اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران.

وقالت وزيرة الهجرة، إن الوزارة رفعت تقريرا يتضمن مطالب المواطنين المصريين بالكويت من مخالفي الإقامة إلى دولة رئيس الوزراء؛ حيث طمأنت المواطنين بالخليج خاصة الكويت والسعودية والإمارات، أن كل طلباتهم تم نقلها إلى اللجنة، والتي أضافت لجدول العودة من انتهت اقامتهم ومخالفي الإقامة والحالات الإنسانية، بالإضافة إلى العالقين.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى تفهم الظروف النفسية الصعبة للمصريين الموجودين داخل مناطق العزل بالكويت، داعية المواطنين إلى الثقة في الدولة، وقالت إن هناك جهود ضخمة وتنسيق داخل الدولة ومع السلطات في دولة الكويت.

وأكدت الوزيرة، تنفيذ خطة إعادة نحو 5300 من المواطنين المصريين في الكويت خلال الـ ٤٨ ساعة المقبلة، وسيتم البدء بالحالات الإنسانية من الأطفال والنساء.

ولفتت وزيرة الهجرة، إلى رصد قيام مجموعات تهدف إلى زعزعة الثقة في الدولة المصرية بإثارة البلبلة والاندساس وسط المصريين، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تفرق بين عامل وعالم ولا بين مقيمين في دولة دون أخرى.

وتابعت، أن وزارة الهجرة رصدت توجه من تيار يقوم بدفع الأمور للتصعيد علي مواقع التواصل الاجتماعي لتؤدي إلى اضطرابات بين المجموعات المقيمة داخل معسكرات العزل ما أدى إلى مشاهد غير مرغوب فيها.

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وعلى صعيد متواصل، فقد أشادت السفيرة نبيلة مكرم، بالدور البارز لمبادرة "خلينا سند لبعض"، في مساندة ودعم العالقين المصريين بالخارج وهذا ليس بجديد على المصريين وأفضل مثال للدور الشعبي.

وحول العالقين بتركيا وقطر، أشارت الوزيرة إلى أنه تم إدراجهم في الجدول المقترح المقدم لدولة رئيس مجلس الوزراء لإعادة العالقين، وهناك تنسيق لإعادتهم إلى وطنهم.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن وضع خطة الإجلاء للعالقين بالخارج ليست من مهام وزارة الهجرة، بل تقوم بها لجنة رفيعة المستوي بقيادة رئيس الوزراء وتشارك بها وزارات الهجرة والخارجية والصحة والطيران.

وردا على الاتهام: لماذا لا أقوم بمسئوليات منصبي، قالت الوزيرة: أقسمت أمام الرئيس علي القيام بمهامي ولدينا قيادة تحاسبني ورئيس وزراء يراجع عملنا ومجلس نواب يراقب عملنا.

وأكدت في رسالة لأبناء مصر بالخارج :"لا نفرق بين أبنائنا سواء في المالديف أو الكويت، أو غيرهم؛ فمثلما تتحرك الدولة لنجدة عامل تعرض للظلم وتتابع مطالب فتح إجازات العاملين بالخارج تتحرك لنجدة العالقين في جزر بعيدة".