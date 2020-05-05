شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تعمل على إنهاء مشروع تطوير طريق "بنها- المنصورة".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذ وزارة النقل مشروع لتطوير طريق بنها ـ المنصورة بالكامل وتقليل التقاطعات المروية الموجودة بالطريق لمواجهة التكدس المرورى الذى يشهده، وتقدم الخليج 365 فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن مشروع تطوير الطريق وموعد انتهاء تنفيذه. 1ـ يبلغ طول مشروع تطوير الطريق 73 كم. 2ـ مشروع التطوير يشمل رفع كفاءة وإعادة رصف الطريق وإنشاء كبارى علوية فى مناطق التقاطعات المرورية لتخيف الزحام المرورى. 3ـ ينفذ المشروع هيئة الطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل. 4ـ المشروع يتضمن إنشاء 5 كبارى علوية لحل التقاطعات السطحية وتخفيف التكدسات المرورية. Advertisements 5ـ تم الانتهاء من تنفيذ حوالى 80% من مشروع أعمال الطريق. 6ـ انتهى تنفيذ أكثر من 70% من أعمال الكبارى الموجودة بالتقاطعات المرورية. 7ـ مخطط الانتهاء من مشروع تطوير الطريق بالكامل يونيو المقبل. 8ـ مشروع تطوير الطريق يهدف إلى تقليل الزحام والاختنقاتات المروية بالطريق خصوصا أمام المناطق السكنية. 9ـ مشروع التطوير يشمل إزالة كافة المطبات العشوائية الموجودة بطول الطريق.

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