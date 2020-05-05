شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة صيادلة القاهرة تطالب "الصحة" بحصر أعضائها المصابين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محفوظ رمزى، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، رئيس لجنة التصنيع الدوائى بالنقابة، إن النقابة ليس لديها حصر بأعداد أعضائها المصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن النقابة خاطبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لطلب إخطارها بحصر الصيادلة المصابين بالفيروس، لتتمكن من تقديم الدعم اللازم لأعضائها، وأسرهم.

وأوضح رمزى، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن المخاطبة لم تقتصر فقط على صيادلة القاهرة، بل بمصابى كورونا من كافة الصيادلة على مستوى الجمهورية، إلا أنهم لم يتلقوا ردا حتى الآن من الوزارة، لافتا إلى أن اتحاد نقابات المهن الطبية أقر صرف 50 ألف جنيه لحالات الوفاة، و20 ألف جنيه للمصابين، بالإضافة إلى تخصيص النقابة العامة للصيادلة 50 ألف جنيه أخرين لحالات الوفاة، ولم تتمكن من الوصول إلى أى حالة من حالات الإصابة.

Advertisements

وطالب وزارة الصحة، بمساعدة نقابة صيادلة القاهرة، لتقديم الدعم المادى والمعنوى اللازم لأعضائها وأسرهم، ولتخفيف الأعباء الملقاه على الوزارة.

كان قد قرر المستشار محمد فكرى الحارس القضائى للنقابة العامة للصيادلة، ولجنة إدارة النقابة، دعم أسرة كل صيدلى متوفى نتيجة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بمبلغ 50 ألف جنيه، مشيرا إلى أن ذلك إضافة لما سيتم صرفه من اتحاد نقابات المهن الطبية فى حالات الوفاة، وأكدت النقابة، على دعمها الكامل للصيادلة الذين يتصدرون الصفوف الأولى لمجابهة انتشار فيروس كورونا، ويقدمون الخدمة الصحية لكافة المواطنين فى ظل الظروف الطارئة التى تتعرض لها البلاد.

كما قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف مبلغ عشرين ألف جنيه لكل عضو من أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، لمن يُصاب بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل مصر، ويتم حجزه بأحد مستشفيات العزل، وصرف مبلغ خمسون ألف جنيه لمن يستشهد بسبب عدوى الكورونا، بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل مصر.