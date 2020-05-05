شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس: جاهزين لاستقبال حالات كورونا فى المدن الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، أنه بعد قرار تعليق وتوقف الدراسة أصبحت المدن الجامعية خالية من الطلاب، حتى جاء التكليف الرئاسي للجامعات لتجهيز المدن الجامعية بأسرع ما يمكن لتكون مؤهلة لاستقبال مرضى فيروس كورونا حال تزايد أعداد المصابين ، على أن تستقبل المدن الجامعية الحالات البسيطة أصحاب الأعراض البسيطة التي لا تحتاج للمستشفيات والمصابين من حاملى الفيروس والذين لم تظهر عليهم أية أعراض .

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، لـ ”الخليج 365”، أن المدنية الجامعية طلبة التابعة للجامعة بها طاقة كبيرة تصل لآلاف من الأسرة بالتحديد تستوعب حوالى 2000 سرير تقريبا، لافتا إلى أن المدينة الجامعية بنيتها التحتية كانت فى حاجة لإعادة تأهيل ورفع كفاءتها، خاصة أنها لم يتم تطويرها لسنوات طويلة .

Advertisements

وأشار رئيس جامعة عين شمس، إلى أن القوات المسلحة كعادتها وكما عودتنا دائما أخذت المبادرة لرفع كفاءة المدن الجامعية ليس فقط في مدن جامعة عين شمس ولكن القاهرة وغيرها ودخلت بمنتهى القوة وفى أقصر وقت ممكن وبأعلى كفاءة ممكنه، حيث تم رفع كفاءة المدينة الجامعية طلبة بنين بمستوى أذهلنا لتؤكد دائما أنها عمود فقرى وداعم رئيسى فى كل المحن وفى غير المحن .

وأوضح رئيس جامعة عين شمس، أن أعمال تطوير المدينة امتد على مدار أسبوعين بالعمل على مدار 24 ساعة يوميا وعلى مدار الساعة بفرق متعددة ساهمت في تطوير الـ10 مبانى ورفع كفاءتهم بصورة في منتهى الروعة أسعدتنا جميعا ، لافتا إلى أن هذا التطوير شمل المباني وحجرات الإقامة والأسره وصالة الألعاب الرياضية والأماكن والمساحات الخضراء بين المباني ، موضحا أن هذا التطوير مكسب كبير ولطلابنا خاصة بعد انتهاء هذه المحنة سيعود بالنفع والاستفادة على طلاب الجامعة على المدى البعيد بعد انتهاء هذه الجائحة.

وأوضح المتينى، أنه من المتوقع بدء استقبال المرضى من الأسبوع الجارى، موضحا أن بعض الجامعات بدأت فعليا استقبال مرضى فيروس كورونا في مدنها الجامعية، قائلا:" احنا في جامعة عين شمس جاهزين لاستقبال المرضى بالتنسيق مع الصحة، لافتا إلى أن استقبال الحالات سيكون بالتنسيق مع الغرفة المركزية لإدارة الأزمة بوزارة الصحة ، على أن يكون الطاقم الطبي والتمريض والإدارى المسئول عن المرضى من جامعة عين شمس .