الحكم على 6 متهمين بقتل مواطن عمداً بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حكمها على 6 متهمين بقتل مواطن عمداً بحلوان. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا، ومحمد شرف الدين، وحسام الدين فتحي. وأسندت النيابة للمتهمين "م. س"، و"ح. م"، و"ر. ص"، و"م. ع"، و"أ. م"، و"م. ع"، هاربين، تهمة قتل المجني عليه "صلاح زيدان"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأنه عقدوا العزم على قتله وبيتوا النية على ذلك وأعدوا لذلك أسلحة نارية "طبنجة، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم وابلًا من الأعيرة النارية تجاه المجني عليه، فيما تواجد باقي المتهمين للشد من أزره، ومنع الأهالي من إغاثة المجني عليه، مما أدى لإصابته بالإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أدت لوفاته. كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

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