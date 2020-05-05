عاتبه على صفع نجله فدفع حياته الثمن.. صاحب جيم يقتل مسنا في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى صاحب صالة ألعاب رياضية حياة حارس عقار عاتبه على ضربه نجله بمنطقة كفرطهرمس التابعة لحي الهرم.

تلقى العقيد محمد نبيل مأمور قسم الهرم إشارة من مستشفى بولاق الدكرور بوصول حارس عقار يدعى "جمال.م." ٦٤ سنة، مصابا بطعنات بالجسم، ووفاته متأثرا بإصابته.

بسؤال نجله، أفاد بأن صاحب جيم "٣٦ سنة" طلب منه إحضار بعض المشتريات، واعتدى عليه بالضرب لدى عودته "ضربني بالقلم علشان اتأخرت".

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عاتب الأب صاحب الجيم على ضربه لنجله، فوقعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها الأخير على حارس العقار المسن بسلاح أبيض ولاذ بالهرب.

أسرع الابن بنقل والده المصاب إلى المستشفى أملا في إنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

ويكثف ضباط مباحث الهرم جهودهم بقيادة المقدم محمد الصغير ومعاونه الرائد إسلام السيد لضبط المتهم.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.