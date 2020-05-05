الحكم على متهم بخلية إمبابة الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: تصدر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، حكمها على متهم بخلية إمبابة الإرهابية. تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. وأسندت النيابة للمتهم محمود فتح الله الذي يعاد محاكمته و15 آخرين أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلف القانون؛ تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهامهم بحيازة الأسلحة النارية.

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