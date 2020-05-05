تأجيل سداد القروض ومكافحة الفقر.. كيف تواجه التنمية المحلية تداعيات كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اتخذت وزارة التنمية المحلية سلسلة من الإجراءات والخطوات منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وذلك للتخفيف من وطأة سلبيات هذا الوباء على العمالة غير المنتظمة والفئات الأكثر احتياجا.

ومن أبرز الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية ما يلي:

تأجيل سداد القروض

أولا.. صندوق التنمية المحلية

قرر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تأجيل سداد الأقساط المستحقة على المقترضين من صندوق التنمية المحلية لمدة 3 شهور اعتبارًا من 1-4-2020 وحتى 30 -6- 2020، للتيسير على المقترضين وفِي حالة رغبة المقترض في عدم التأجيل والانتظام في السداد عليه أن يتقدم بطلب كتابي بهذا الشأن.

ثانيا.. مشروعك

يحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة 6 أشهر وذلك دون تحميلهم أي غرامات أو أعباء مالية نتيجة هذا التأجيل.

وبحسب معلومات برنامج "مشروعك"، ف ساهم منذ بدء تنفيذه في توفير أكثر من 770 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ 142 ألفًا و633 مشروعًا بقروض 13,7 مليار جنيه.

150 مليون جنيه من البنك الدولي

أبرمت وزارة التنمية المحلية اتفاقًا مع البنك الدولي يقضي بتخصيص 150 مليون جنيه من المكون المحلي لقرض تنمية صعيد مصر والمكون الخاص بالبنك؛ لتنفيذ خطة عاجلة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بقنا وسوهاج، وتمويل بعض التدخلات العاجلة وتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لمستشفيات الصدر والحميات والعزل والعناية المركزة بالمحافظتين، بالإضافة إلى أدوات ومواد التطهير والتعقيم.

Advertisements

برنامج الأغذية العالمي

بدأت وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عملية لتفعيل التعاون بينهما لتوفير الدعم والحماية الاجتماعية للفئات المتضررة من كورونا.

وتسعى الوزارة إلى توقيع بروتوكول مع برنامج الأغذية العالمي للتعاون في تنفيذ حزمة من التدخلات العاجلة لتقديم المساعدات للفئات المتضررة اقتصادياً من الإجراءات التي تم اتخاذها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وعلى الأخص المتضررين في القرى الأكثر احتياجاً المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا حيث سيتم البدء بحوالي 101 قرية في المحافظات الثلاث وكذلك العمالة غير المنتظمة والموسمية والعاملين باليومية والمتعثرين في سداد قروض صندوق التنمية المحلية.

التشدد في تطبيق الإجراءات الاحترازية

أوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن الوزارء لا تدخر جهدا لدعم العمالة اليومية وغير المنتظمة والفئات المتضررة من كورونا، إلى جانب التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية المتخذة من جانب الدولة في مختلف المحافظات.

وقال قاسم، لمصراوي، إنه لا يوجد أي تهاون في تطلبيق إجراءات الوقاية ومتابعة الالتزام بقرارات حظر الحركة والغلق اليومي للمحلات والمولات، فضلا عن التأكد من عدم عمل المقاهي والكافيهات والجيم بشكل تام طوال أيام الأسبوع.

واشار إلى تحويل الآلاف من المخالفات التي يتم رصدها يوميا في مختلف المحافظات إلى النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وذلك وفقا لما ينص عليه قانون الطوارئ ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء.

منظومة النظافة

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزير التنمية المحلية وجه المحافظات بتكثيف أعمال النظافة في مختلف الشوارع في الجمهورية وذلك لعدم تراكم القمامة حتى لا تكون مصدرا لنقل العدوى.

كما يتم التنسيق مع وزارة البيئة بشكل مستمر وخاصة فيما يتعلق بالتخلص الآمن من مخلفات القرى المعزولة أو التي توجد بها إصابات بكورونا.

​