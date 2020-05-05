مصر | "جريمة قبل الإفطار".. مناظرة النيابة: طعنة نافذة في الصدر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر "جريمة قبل الإفطار".. مناظرة النيابة: طعنة نافذة في الصدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مناظرة النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لجثة "حارس جراج" ويدعى "جمال. ب" في عقده السادس، على يد "صاحب جيم"ويدعى "عمرو"، إثر نشوب مشاجرة بينهما لمنع حارس الجراج من ضرب نجله لتأخره عن شراء المستلزمات لصاحب "الجيم"، وتبين أن الجثة بكامل ملابسها، ووجود طعنة واحدة بالصدر.

وكشفت التحقيقات أن الجريمة حدثت قبل موعد الإفطار، مساء أمس الاثنين.

"اتأخر عليه فضربه".. هذا حال نجل "حارس جراج"، عندما طلب "صاحب الجيم" الذي يقطن في العقار المقابل للجراج، أن يشتري له بعض المستلزمات، فتأخر الطفل عليه، وعندما عاد بالمستلزمات ضربه المتهم لتأخره، فتدخل والد الطفل "حارس الجراج" لمنع الضرب في نجله، فحدثت مشادة كبيرة على إثرها، سدد المتهم طعنة نافذة بصدره، أمام طفله.