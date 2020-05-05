مصر | "ضرب ابنه على وشه وقتله".. صاحب "جيم" يطعن حارس عقار بالهرم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر "ضرب ابنه على وشه وقتله".. صاحب "جيم" يطعن حارس عقار بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"ضرب ابنه على وشه وقتله بمطواة".. هكذا أنهي صاحب صالة جيم ثلاثيني العمر، حياة حارس عقار ستيني العمر، داخل الجراج عمله، بشارع الجمهورية، بمنطقة كفر طهرمس، التابعة لحي الهرم، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود إشارة من مستشفي بولاق الدكرور العام، بوصول "جمال.م.س"، 64 سنة، حارس عقار، جثة هامدة متأثرا بإصابته بطعنات بسلاح أبيض، إثر وقوع مشاجرة بينه وبين أحد سكان العقار حراسته.

وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

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انتقلت قوة أمنية إلى مكان الجريمة، برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث القسم ومعاونه الرائد إسلام السيد، وبالفحص والمعاينة وسماع أقوال شهود العيان، تبين أن " عمرو.أ"، 36 سنة، صاحب صالة جيم، أرسل نجل المجني عليه لشراء متطلبات له، ولدي تأخره صفعه على وجهه، ما أثار حفيظة والده.

وبينت التحريات الأولية أن المتهم تشاجر مع المجني عليه بالجراج سكنه وعمله، وتعدى عليه بالسب والشتم، ثم سدد طعنات بجسده، بسلاح أبيض (مطواة)، محدثًا إصابته، وفر هاربا.

حاول نجل المجني عليه إنقاذ والده، فأسرع بنقله بتوك توك قيادته، إلى مستشفي بولاق الدكرور، لكنه توفي فور وصوله المستشفي.

وتحفظت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة المجني عليه، بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.