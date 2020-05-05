مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. العثور على جثة شاب بمنشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. العثور على جثة شاب بمنشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار.

القطار خبطه".. تحولت جثة شاب ثلاثيني العمر، لاشلاء إثر اصطدامه بقطار حال عبوره شريط السكة الحديد، بمدينة الحوامدية، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من إدارة شرطة النجدة بمصرع شاب إثر اصطدامه بقطار حال عبوره شريط السكة الحديد بنطاق القسم.

بحوزته على 134 كرتونة جيل مطهر و25 جركن كحول إيثيلي.. سقط مالك شركة لترويجه لكحوليات مجهولة المصدر لبيعها عبر "فيسبوك"، استغلالًا للمواطنين والظروف الراهنة، نتيجة تفشي فيروس كورونا، فأمرت النيابة العامة بالجيزة، حجزه، 24 ساعة لحين ورود التحريات حول نشاطه.

فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات، التي ضبطت بحوزته

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير إدارة التنظيم بحي شرق مدينة نصر، وآخر يعمل مهندس معماري حر بصفته وكيل ملاك أحد المراكز الطبية الكائنة بنطاق الحي.

وذلك لقيام المتهم الأول بطلب وتقاضى مبلغ نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثاني مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بالتغاضي عن المخالفات البنائية للمركز، وإصداره شهادة مطابقة أعمال التى تمكن مُلاك المركز من الحصول على الترخيص اللازمة لأدخال المرافق بالمخالفة للقانون، وبعرض المتهمان على النيابة العامة المختصة باشرت تحقيقاتها وأمرت بحبسهما.

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، في واقعة العثور على جثة شاب مجهول الهوية على حافة ترعة بمنشاة القناطر، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح الجثة، فيما طلبت التحريات اللازمة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة، تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور علي جثة ملقاة وسط الشارع بإحدى قرى منشأة القناطر بالجيزة، انتقلت على الفور قوة أمنية

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قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجى تجديد حبس 7 متهمات في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والمتهمين فيها بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

والمتهمات هن كل من:

1 -شروق عصام علي عبدالحميد

2 -سحر أحمد أحمد عبدالنبي

3 -جميلة صابر حسن

4 -إيمان محمد الحلو

5 -هدير أحمد محمد عوض

6 -رضا فتح الباب

7 الشيماء محمد عبدالحميد.