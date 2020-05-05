مصر | "صفقة مشبوهة".. مقاول يقتل ضيفه رميًا بالرصاص في البدرشين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر "صفقة مشبوهة".. مقاول يقتل ضيفه رميًا بالرصاص في البدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات، واقعة قتل شخص بطلقات نارية؛ بسبب خلافات مالية بمركز البدرشين جنوب الجيزة.

اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، كان قد تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود إشارة للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من مستشفى أم المصريين بوصول شخص جثة هامدة إثر إصابته بطلقات بمنطقة الصدر.

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اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بانتقال قوة أمنية لمكان الواقعة، للوقوف على ملابسات الجريمة وظروفها ودوافعها.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين أن المجني عليه أصل إقامته بإحدى محافظات الصعيد، ووجود خلافات مالية بينه وبين مقاول يدعى "س" مقيم قرية أبو صير، التابعة لمركز البدرشين.

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وبينت التحريات الأولية إلى أن الأول حضر من مسقط رأسه بإحدي محافظات الصعيد، رفقة اثنين للحصول على مبلغ ربع مليون جنيه من الثاني قيمة صفقة مشبوهة.

وواصلت التحريات أنه نشبت مشادة كلامية وقعت بين الطرفين، أشهر على إثرها المقاول سلاحا ناريا وأطلق عيار ناري صوب المجني عليه محدثًا إصابته، وعلى إثر ذلك، أسرع مرافقيه بنقله إلى المستشفى أملا في إنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة المجني عليه بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كلف القوات بنشر الأكمنة بمداخل ومخارج المركز، وتتبع خط سير هروب المتهم، فضلًا عن البحث عن بالاماكن التي يتردد عليها، وسرعة القبض عليه.