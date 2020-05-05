شكرا لقرائتكم خبر عن رغم خروجها الأسبوع الماضي.. «الصحة» تنشر فيديو لإسراء اللواح من داخل مستشفى العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، فيديو للشابة إسراء اللواح، التي أصيبت بفيروس كورونا، بعد انتقال العهدوى إليها من والدها الطبيب أحمد اللواح، الذي وافته المنية، الشهر الماضي.

ونصحت «إسراء» الجميع بالبقاء في المنازل، كما أوضحت طريقة التعامل معها داخل مستشفى العزل، قائلة إنها في اليوم 23 من الحجر، وتقوم بالتحاليل اللازمة.

وكشفت حالة والدها: «والدي كان عنده دور برد، لكن اكتشغفنا إنه كورونا، وبعدها والدتي تعبت برضه».

إسراء، هي ابنة اللواح، وكانت خرجت الأسبوع الماضي من المستشفى، لكن «مجاهد» نشر الفيديو اليوم، قائلًا إنها رسالة من مستشفى العزل.

وتوفى الدكتور أحمد اللواح، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، نهاية مارس الماضي، إثر إصابته بفيروس كورونا، وأكدت التحاليل إيجابية إصابة زوجته وابنته، ودخلا مستشفى العزل للعلاج حتى تحولت نتيجة تحاليل الأم إلى سلبية، أعقبها نتيجة إسراء التي ظلت إيجابية عدة مرات قبل أن تتحول آخر عينتين إلى سلبية.

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