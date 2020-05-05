شكرا لقرائتكم خبر عن «لا تلتفتوا للمندسين».. نبيلة مكرم للمصريين العالقين بالخليج: طلبات العودة أمام «مدبولي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اهتمام القيادة السياسية بإعادة العالقين، وتأكيد الرئيس على أولوية حياة وصحة المواطنين وأهمية إعادتهم.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن المستجدات التي وصلت لغرفة العمليات المشكلة من الوزارة إضافة إلى الطلبات التي وصلت لسفاراتنا بالخارج تم وضعها أمام اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران.

وقالت وزيرة الهجرة، إن الوزارة رفعت تقريرا يتضمن مطالب المواطنين المصريين بالكويت من مخالفي الإقامة إلى رئيس الوزراء؛ حيث طمأنت المواطنين بالخليج خاصة الكويت والسعودية والإمارات، أن كل طلباتهم تم نقلها إلى اللجنة، والتي أضافت لجدول العودة من انتهت اقامتهم ومخالفي الإقامة والحالات الإنسانية، بالإضافة إلى العالقين.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى تفهم الظروف النفسية الصعبة للمصريين الموجودين داخل مناطق العزل بالكويت، داعية المواطنين إلى الثقة في الدولة، وقالت إن هناك جهود ضخمة وتنسيق داخل الدولة ومع السلطات في دولة الكويت، مؤكدة بدء تنفيذ خطة إعادة نحو ٥ آلاف و٣٠٠ من المواطنين المصريين في الكويت خلال ال ٤٨ ساعة المقبلة، وسيتم البدء بالحالات الإنسانية من الأطفال والنساء.

ولفتت وزيرة الهجرة، إلى رصد قيام مجموعات تهدف إلى زعزعة الثقة في الدولة المصرية بإثارة البلبلة والاندساس وسط المصريين، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تفرق بين عامل وعالم ولا بين مقيمين في دولة دون أخرى.

وتابعت، أن وزارة الهجرة رصدت توجه من تيار يقوم بدفع الأمور للتصعيد على مواقع التواصل الاجتماعي لتؤدي إلى اضطرابات بين المجموعات المقيمة داخل معسكرات العزل ما أدى إلى مشاهد غير مرغوب فيها.

وعلى صعيد متواصل، فقد أشادت السفيرة نبيلة مكرم، بالدور البارز لمبادرة «خلينا سند لبعض»، في مساندة ودعم العالقين المصريين بالخارج وهذا ليس بجديد على المصريين وأفضل مثال للدور الشعبي.

وحول العالقين بتركيا وقطر، أشارت الوزيرة إلى أنه تم إدراجهم في الجدول المقترح المقدم لرئيس مجلس الوزراء لإعادة العالقين، وهناك تنسيق لإعادتهم إلى وطنهم.

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وعن الهجوم من جانب إحدى الشخصيات الكويتية قالت السفيرة نبيلة مكرم: «أنا وزيرة مصرية في الحكومة المصرية أحترم دولتي ومؤسساتها ومهام منصبي، كما أحترم دولة الكويت قيادة وشعبا، لن أرد الإساءة، ولكن سأقوم بشرح عدد من النقاط لأبناء وطننا بالخارج؛ حتي لا يتم التأثير عليهم».

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن وضع خطة الإجلاء للعالقين بالخارج ليست من مهام وزارة الهجرة، بل تقوم بها لجنة رفيعة المستوي بقيادة رئيس الوزراء وتشارك بها وزارات الهجرة والخارجية والصحة والطيران.