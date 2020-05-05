شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس يكشف مصادر ثروته.. وإيناس الدغيدي: «كلها بالدولار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف وزير الآثار الأسبق، زاهي حواس، مصادر ثروته، خلال تصريحاته ببرنامج «شيخ الحارة»، على شاشة القاهرة والناس.

وقال إن مصدر ثروته من عدة جهات أولها الكتب والمؤلفات التي يقدمها، قائلاً: «كتبي ومؤلفاتي تحقق أهم مبيعات في العالم وكل متاحف العالم بها كتبي ومؤلفاتي، فكتبي ومؤلفاتي الأهم مبيعاً خارج مصر».

وأضاف: «ثانيًا محاضراتي سعرها مرتفع وزاد سعرها مؤخراً عندما تركت العمل في الآثار، مش عايز أقول كام».

وأشار الدكتور زاهي حواس أن هناك البرنامج الوثائقي «مطاردة المومياوات» الذي لف العالم وشاهد الملايين، وختم حديثه: «ثروتي جمعيها من المصادر التي ينص عليها القانون»، لترد الدغيدي عليه: «بس كلها بالدلاور يا دكتور».

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