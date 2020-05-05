شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: «ميسي قبل ما يزور مصر أبوه قاله ييجي يقابلني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، اعتذاره عما بدر منه من خطأ في النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال زيارته لمصر، حينما أخطأ في أحد لقاءاته التلفزيونية ووصفه بأنه «مش بيفهم».

وقال «حواس»: «أنا غلط وأي انسان بيغلط وطلعت في برنامج أعتذر بعد ترجمة غلطي في حق ميسي في كل مكان في العالم، ومدير مكتبه كلمني وقالى ميسي زعلان».

وكشف الدكتور زاهي حواس، في حوار ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، عن أن والد ميسي طالبه بالبحث عنه ومقابلته حينما يزور مصر لخبرته في علم الآثار المصرية، مضيفًا: «ميسي قبل ما ييجي زيارة مصر أبوه قاله قابل زاهي حواس»، مشيرًا إلى أنه اعتذر لميسي والاعتذار ثقافة خاصة لو وقعت في حق لاعب عالمي مثل ميسي.

ورفض الدكتور زاهي حواس، الادعاءات التي تزعم أن مشكلته مع ميسي تسببت في الإساءة إلى مصر، قائلا: «أنا كتبت جواب اعتذار وثقافة الاعتذار عندي مهمة جدا وكتبت الاعتذار بالعربي والإنجليزي وترجم للإسباني، وقلت أنا آسف جدًا أنا غلطان أنت لاعب عظيم ومفيش مباراة إلا لما أشوفها وبقول للعالم كله أنا غلطت».