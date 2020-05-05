شكرا لقرائتكم خبر عن تباين ردود الفعل حول امتحان «أحياء» أولى ثانوى إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدّى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان فى مادة «الأحياء» إلكترونيا، بواسطة أجهزة التابلت من المنزل، إذ بدأت المجموعة الأولى الاختبار فى الفترة ما بين الـ9 صباحًا حتى 12 ظهرًا بمحافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسيوط، كفر الشيخ، قنا، الفيوم، دمياط، الإسماعيلية، أسوان، بورسعيد، شمال سيناء، الوادى الجديد، وجنوب سيناء».

وتداولت صفحات الغش الإلكترونى صورًا لعدد من أسئلة الامتحان، فيما شكّلت وزارة التربية والتعليم غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحان وحل أى مشكلات طارئة، سواء تقنية أو بشرية.. فيما تباينت ردود أفعال الطلاب حول صعوبة الأسئلة، فقال بعضهم إنه جاء مباشرًا وفى مستوى الطالب المتوسط، وشكا البعض الآخر من صعوبة الأسئلة، مؤكدين أنها تحتاج وقتا أطول للإجابة.

وبدأ طلاب المجموعة الثانية الامتحان فى الـ12 ظهرًا وحتى الـ3 عصرًا، بمحافظات «الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الغربية، المنوفية، البحيرة، المنيا، سوهاج، بنى سويف، الأقصر، السويس، البحر الأحمر، ومطروح».

وأكدت غرفة عمليات التعليم أن منصة الامتحان تعمل بكفاءة عالية، موضحة أنه لم يتم رصد أى شكاوى تقنية أو حتى شكاوى من صعوبة الأسئلة حتى هذه اللحظة، وكل الأمور تسير على ما يرام، فى حين أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى أداء الامتحانات الإلكترونية من جهاز التابلت أو أى جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواى فاى أو الشريحة.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن أى طالب بالصفين الأول والثانى الثانوى سيمتنع عن دخول الامتحانات الإلكترونية أو لم يجتزها سيكون له امتحان دور ثان قبل بدء العام الدراسى الجديد، وحذّر من أى محاولات للغش الجماعى، مؤكدًا أن حالات الغش الجماعى والإجابات المتطابقة ستنال عقابًا شديدًا.

وأعلن «شوقى»، عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، رابط تسجيل الحضور لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى، لافتًا إلى أنه يتعين على الطالب تسجيل الحضور بعد الانتهاء من كل امتحان، وتسجيل أى شكوى إن وجدت، على أن يكون تسجيل الحضور فى أى وقت بعد كل امتحان، من خلال الرابط التالى (https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain/).

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