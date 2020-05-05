شكرا لقرائتكم خبر عن جابر طايع يكشف كواليس جديدة في واقعة الصلاة إحدى زوايا الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، تفاصيل جديدة عن واقعة فتح أحد الزوايا بمحافظة الإسكندرية من خلال تمكين العامل المسؤول عنها، لبعض المواطنين الصلاة بداخلها.
وكشفت التحقيقات المبدئية أن هناك من بين المصلين من له توجهات أيدلوجية، وتعمل الجهات المعنية التحقيق من ذلك.
وأضاف «طايع»، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن العامل مكن 13 شخصًا من الصلاة بداخل الزاويا بالمخالفة لقرارات وزارة الاوقاف، وتابع:«أصحاب الإيدولوجيات المعينة يريدون التلاعب بالعاطفة الجياشة للمصريين في أقامة صلاة الجماعة وعلينا الحذر من ذلك».
وأكد «طايع»، أن الوزارة أنهت خدمة العامل بمحافظة الإسكندرية، كونه مكن 13 فرد من الصلاة في إحدى الزوايا، وتابع:«لا نملك أن نحاكم الأفراد ولكن معنيين بالعامل ..والمعلومات المبدئية من مديرية أوقاف الإسكندرية تقول إن بعض من شاركوا في الصلاة لهم توجهات معينة وجارى التحقق من ذلك».
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