شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: علامة «السلامة والصحة» شرطًا للفنادق الراغبة في التشغيل (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمدت وزارة السياحة والآثار علامة السلامة الصحية (Hygiene Safety)، التي يجب على الفنادق الراغبة في التشغيل الحصول عليها، والتي سيتم تعميمها على جميع الفنادق من خلال غرفة المنشآت الفندقية.

جاءت علامة السلامة الصحية، على هيئة قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، بداخله ثلاثة علامات هيروغليفية هي كلمات «عنخ، أودچا، سنب» بمعني الحياة والرخاء والصحة.

كان قد اجتمع اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعباسية مع مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ومساعد الوزير لشؤون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات الأمنية لمناقشة آلية تطبيق الضوابط والإشتراطات لتشغيل الفنادق والمنتجعات وإقامة النزلاء المصريين بها.

جاء ذلك في ضوء اعتماد مجلس الوزراء لعدد من ضوابط لإقامة المصريين بالفنادق، بالتنسيق بين وزارات السياحة والآثار والطيران المدني والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وخلال الاجتماع تم اعتماد علامة السلامة الصحية (Hygiene Safety) التي يجب على الفنادق الراغبة في التشغيل الحصول عليها والتي سيتم تعميمها على جميع الفنادق من خلال غرفة المنشآت الفندقية، وقامت غرفة المنشآت الفندقية باستحداث إدارة السلامة والصحة الغذائية والمهنية للتعامل في هذا الملف للتفتيش ومراجعة الفنادق للتأكد من تطبيقها لشروط وضوابط الإقامة بها.

ووجه الوزير بضرورة التنسيق مع شرطة السياحة والآثار في هذا الشأن لمراجعة السجلات الخاصة بالعاملين والإجراءات والتدابير المهنية التي يتم تنفيذها وتسجيلها بتفاصيل كافية للتأكد من قيام الفندق بالالتزام بتدوين البيانات المطلوبة في السجلات، وفي حالة رصد أية مخالفات سيتم إخطار الشرطة فوراً، مؤكدا على قيام الوزارة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالف من بينها إلغاء ترخيص المنشأة ووقف مدير المنشأة عن مزاولة المهنة.

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كما تم أيضا خلال الاجتماع الاتفاق على سرعة قيام الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الفنادق بتوفير الشهادات التي سيتم تسليمها للفندق المستوفي للاشتراطات والموقعة من الغرفة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان.